Bonaccini replica a Salvini: "Parla di me perché è in difficoltà nella competizione con Meloni"

Matteo Salvini "è sempre il benvenuto in Emilia-Romagna, ma lasci perdere polemiche da campagna elettorale e se cerca la rissa ha sbagliato indirizzo. O campanello". E' secca la risposta del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, al leader della Lega che ieri mattina era a Bologna per un'iniziativa elettorale e che in più di un'occasione, durante il suo comizio, ha tirato in ballo il governatore emiliano-romagnolo.

"Salvini parla di me perché è in difficoltà nella competizione con Giorgia Meloni e nel rapporto col mondo reale - sferza Bonaccini nel pomeriggio via social- che non gli perdona di aver sfiduciato il Governo nel momento della più grave crisi energetica che l'Italia ricordi. Deve far dimenticare alle imprese e alle famiglie di aver fatto cadere il governo nel momento in cui le bollette sono alle stelle e la speculazione si mangia i risparmi degli italiani. Si spieghi con loro, anziché polemizzare con me". (Dire)

