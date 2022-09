Vittorio Sgarbi: "Casini voterà me per coerenza. Alle urne il 75% degli elettori"

Vittorio Sgarbi è candidato al Senato nel collegio di Bologna: lo sappiamo. Una roccaforte della sinistra? Un seggio dato per perso? Niente affatto. Per il critico d'arte, che corre alle politiche del 25 settembre con il centrodestra, nulla di tutto questo corrisponde a quello che accadrà alle urne: "L'avanzamento di Giorgia Meloni è in corso da due anni e adesso tocca a lei. Non sono solo i sondaggi di oggi a dircelo: dopo Berlusconi, Renzi, Grillo e Salvini c'è lei. Pier Ferdinando Casini? Per coerenza voterà me". Sì, perché come sottolinea Sgarbi, ricordando il percorso politico dell'ex presidente della Camera, sono stati anche dello stesso partito. E giovedì sera Vittorio Sgarbi e Pier Ferdinando Casini si sono anche incontrati allo stadio Dall'Ara durante il match Bologna-Salernitana.

Non solo quartiere Porto-Saragozza per la partita rossoblù, il candidato del centrodestra è stato a Vergato e alla Rocchetta Mattei, ieri pomeriggio a Bologna, dove tornerà anche lunedì e nella quale la gente lo incontra, lo saluta. Ma gli italiani (e i bolognesi) andranno a votare? "Sì. Alle urne adrà il 75%, forse l'80% - dice Vittorio Sgarbi facendo la sua previsione con assoluta sicurezza - perché in questo caso non si tratta di scegliere un sindaco in una partita nella quale non si può muovere palla. Si tratta di fatto di votare per un cambiamento".

Sgarbi e Facci allo stadi Dall'Ara (Foto Facebook Vittorio Sgarbi)

Prosegue così la campagna elettorale sotto le due Torri, dopo alcuni giorni dedicati alle presentazioni delle liste: ieri Matteo Salvini e Luigi De Magistris, giovedì Pippo Civati. Intanto ci si avvicina alla fatidica data che ci vedrà alle prese con il sistema elettorale Rosatellum. Sgarbi aveva annunciato qualche giorno fa a Bologna la sua candidatura nel corso di una conferenza stampa che è stata anche un po' spettacolo: "Vincerò perchè io sono Sgarbi. Il mio avversario è una statua e se verrà eletto farà politica per sè, come ha sempre fatto, non per gli italiani o per il Pd. Qualcuno conosce una posizione di Casini? Le uniche posizioni che ha sono contro il suo stesso partito: dall'aborto al presidenzialismo, io esisto del mio antagonista non conosco una sola idea" aveva detto ai microfoni colpendo il suo competitor.

