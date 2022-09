Voto dall'estero, lo spoglio anche a Bologna: scrutatori cercansi

Servono 2.200 nuovi scrutatori e scrutatrici (con compenso) per 370 seggi aggiuntivi dedicati al voto estero, collocati presso un padiglione della Fiera, visto che Bologna è stata individuata, insieme a Roma, Milano, Firenze e Napoli, come sede per lo spoglio dei voti provenienti dai cittadini italiani all’estero.

Lo spoglio dei voti inizierà alle ore 23 di domenica 25 settembre e il Comune, oltre ai 445 ordinari, dovrà allestire altri 370 seggi aggiuntivi presso un padiglione della Fiera di Bologna.

Come candidarsi

I residenti nel Comune di Bologna possono inviare la candidatura come presidente o scrutatore/scrutatrice di seggio ordinario e seggio per lo scrutinio dei voti esteri tramite il modulo online.

I non residenti nel Comune di Bologna possono presentare la candidatura come presidente o scrutatore/scrutatrice dei seggi per i voti esteri scrivendo a seggiaire@comune.bologna.it e indicando: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, email e telefono