Elezioni 2024 a Calderara. Il Pd ricandida Giampiero Falzone

Il Partito Democratico di Calderara, all'unanimità dei componenti il Comitato Comunale, nelle scorse settimane, in considerazione della disponibilità a proseguire del Sindaco Giampiero Falzone, ha confermato la sua ricandidatura per le prossime elezioni amministrative che interesseranno il prossimo giugno, tra i tanti Comuni bolognesi, anche quello di Calderara di Reno.

"Come Partito Democratico di Calderara - spiega Federico Paltrinieri, Segretario dell'Unione comunale del PD di Calderara - siamo molto contenti per la disponibilità alla ricandidatura di Giampiero. Ha il nostro pieno sostegno per quanto fatto, insieme alla sua squadra, per la sua costante disponibilità e presa in carico delle diverse situazioni. Va riconosciuto e riteniamo che sia certamente condiviso e apprezzato dai nostri concittadini, il grande lavoro svolto, con serietà, dedizione e presenza sul territorio. Sono state date risposte a problemi complessi in questo mandato difficile, che ha visto l'Amministrazione affrontare prove che per il nostro paese rimarranno nella storia. Dal covid alle diverse crisi, energetica, guerre, inflazione e aumento prezzi appalti. Un ringraziamento che mi sento di estendere a tutta la giunta e a tutto il gruppo di maggioranza "SiAMO Futuro". Ci siamo ancora con convinzione per portare a termine i progetti avviati, ma soprattutto costruire un nuovo percorso per la nostra bella città. Partendo dalle tante cose realizzate, lavoreremo alla ricerca di nuove energie positive, con un confronto aperto, anche con le altre forze politiche, e che sia inclusivo, per chi volesse contribuire alla stesura e condivisione del prossimo programma di mandato".

"Ringrazio il mio partito, il Partito Democratico, per il sostegno e le parole spese nei miei confronti - dichiara il Sindaco Giampiero Falzone - e ringrazio la mia giunta ed il gruppo di maggioranza per l'importante lavoro di squadra fatto. Un grazie anche ai cittadini per esserci stati sempre in questi 5 anni, per aver sempre risposto da comunità unita e matura alle tante iniziative attivate, anche nei momenti più bui che abbiamo passato. Essere stato e continuare ad essere il Sindaco di Calderara, come ho sempre detto, è per me una opportunità straordinaria, un onore e un privilegio che continua più che mai ad essere tale. Come già ho avuto modo di scrivere, mai avrei immaginato di dover affrontare, diventato Sindaco, sfide inedite ed in alcuni casi anche dolorose come la pandemia. Un’emergenza dopo l'altra con conseguenze che ci porteremo dentro a lungo. Una montagna che abbiamo scalato insieme, senza arrenderci, cercando di mettere uno dopo l’altro i picchetti che ci hanno permesso di andare avanti, crescendo e cercando di rendere sempre più bella Calderara, anche nelle relazioni. Sono ancora tanti gli obiettivi e le idee che vorremmo realizzare se alle prossime amministrative venisse nuovamente riposta la fiducia che ci ha consentito di attraversare questi anni. Sono pronto, insieme alla squadra che formeremo e a quanti vorranno dare il loro contributo, perché da soli non si va da nessuna parte, a continuare a mettere energie ed entusiasmo per il bene della nostra Calderara e continuare questo straordinario viaggio al fianco dei calderaresi".