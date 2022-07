Mattarella scioglie le Camere, si vota il 25 settembre. Pressing su Lepore: "Fuori M5S dalla Giunta"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Prende ufficialmente il via la campagna elettorale che porterà a elezioni anticipate, entro 70 giorni.

Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti: "La discussione, il voto e le sue modalità hanno reso evidente il venire meno del sostegno e l'assenza di prospettive per dar vita a nuova maggioranza. Questa condizione ha reso inevitabile lo scioglimento anticipato delle Camere", ha detto il capo dello Stato "il periodo non consente pause negli interventi indispensabili per contrastare la crisi economica e sociale e "aumento dell'inflazione". "Mi auguro che pur nell'intensa campagna elettorale vi sia da parte di tutti un contributo costruttivo nell'interesse dell'Italia".

Dem: "gatte da pelare" ovvero alleanze da rivedere

"Siamo stati dalla parte giusta per il bene del nostro paese, alle elezioni gli atti di ieri peseranno molto" ha detto oggi il segretario del PD Enrico Letta nella riunione operativa per la preparazione della campagna elettorale "Un vulnus nei confronti del paese che manterrà i suoi effetti negativi per molto tempo, a meno che non vinciamo noi".

Iniziano quindi le fibrillazioni non solo tra i partiti, in appoggio, antagonisti, ma anche alleati sotto le due torri. Italia Viva e + Europa avrebbero chiesto di estromettere l'assessore ai apporti con il Consiglio comunale, agenda digitale e uso civico dei dati, trasparenza e semplificazione amministrativa, Massimo Bugani, dalla Giunta, quale esponente 5Stelle, il partito di maggioranza che con lo "stigma" di affossatore del governo Draghi. Ma "sta lavorando bene e il progetto progressista di Bologna poggia su fondamenta solide", fa sapere Palazzo d'Accursio all'agenzia Dire. "I partiti che hanno deciso di mollare si sono assunti una responsabilità pesantissima, che ora toccherà a noi Sindaci affrontare insieme alle nostre comunità", aveva detto Lepore, dopo la caduta del Governo.

"Ha prevalso l'irresponsabilità nei confronti del Paese - ha scritto sui social il presidente della Regione, Stefano Bonaccini - L'errore madornale dei 5Stelle di aprire una crisi al buio ha trovato oggi una risposta ancor più irresponsabile da parte di Lega e Forza Italia: sfiduciare Mario Draghi significa lasciare senza governo il Paese e senza risposte gli italiani. Inascoltati gli appelli del Quirinale, di tanti amministratori locali, dei sindaci, delle rappresentanze economiche e sociali, del Terzo settore e dell'associazionismo. Con l'idea di lucrare qualche voto in più sulla pelle dell'Italia. Ne renderanno conto agli italiani".

Terremoto Forza Italia

Gli ultimi giorni, la caduta del Governo Draghi, avviata dal Movimento 5 Stelle che non ha votato la fiducia al ddl aiuti è confermata dalla Lega, che ha chiesto un governo guidato dall'ex presidente della Banca Centrale Europea, ma senza i 5 Stelle, e, quasi a sorpresa, da Forza Italia. Proprio il partito fondato da Silvio Berlusconi sta pagando un prezzo altissimo: hanno lasciato, più o meno ufficialmente, gli "storici", Renato Brunetta e Maria Stella Gelmini, entrambi ministri dell'esecutivo dimissionario, e anche, Andrea Cangini, ex direttore del Il Resto del Carlino che ieri ha votato la fiducia e che quindi annuncia l'addio: "Lo farò con amarezza, ma convinto che ci sia qualcosa di più importante di un partito: per esempio il Paese".

Il voto e la legge elettorale

Si voterà il 25 settembre e i passaggi si annunciano molti difficili: in poco più di due messi si dovranno ristabilire equilibri e sottoscrivere alleanze con una legge elettorale, il Rosatellum, che non garantisce la governabilità, non prevedendo un premio di maggioranza, e potrebbe portare a un pareggio, con il solito puzzle di accordi e appoggi per formare il governo.

Meno parlamentari eletti

Visti i risultati deI referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari (SI 69,96 % - NO 30,04 %), si passa da 630 a 400 seggi alla Camera e da 315 a 200 al Senato.