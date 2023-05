Prima giornata di voto a Camugnano e Castel D'Aiano: affluenza in forte calo

Nella serata di ieri, negli unici due comuni del bolognese al voto per rinnovare sindaco e giunta, Camugnano e Castel D'Aiano, la media dei votanti non è andata oltre il 48,49%. I seggi hanno riaperto alle 7 di questa mattina e chiuderanno alle 15, quando inizierà lo spoglio.

Affluenza 14 maggio

Queste le affluenze alla chiusura delle urne, alle ore 23:

A Camugnano la percentuale di votanti è al 52,31%, contro il 66,76% delle elezioni precedenti.

A Castel D'Aiano la percentuale di votanti è al 44,52%, contro il 69,86% delle elezioni precedenti.

Alle 12, si registrava un forte calo rispetto all'ultima tornata elettorale: a Camugnano ha 17,87% contro il 24,19%, a Castel D'Aiano il 16,99% contro il 28,31%.

Alle 19, la percentuale dei votanti è stata: a Camugnano del 45,65% contro 66,76% delle elezioni precedenti, a Castel D'Aiano del 38,90% contro il 69,86%.

Affluenza in calo in tutta Italia

Le elezioni in 595 comuni italiani registra un vero picco delle affluenze. Alle ore 12 la percentuale è stata del 19,33%, alle 17 del 43,81%, per chiudere con un 61,24%.

In Emilia-Romagna, alle 23 la percentuale dei votanti a fine giornata è stata del 61,16%. L'affluenza più bassa si è registrata in Lombardia (56,31%), la più alta in Puglia (66,73%).

Due i candidati a Castel d'Aiano

A Castel D’Aiano le elezioni non avvengono alla scadenza naturale del mandato amministrativo, ma in anticipo di un anno, nella prima finestra utile dopo la scomparsa nel gennaio scorso del sindaco Alberto Nasci. L’ultima tornata elettorale si è tenuta infatti nel 2019 con in campo la sola lista civica “Progetto Comune”. Fino ad oggi alla guida dell’amministrazione comunale c’è stato il vice sindaco Franco Rocchetti che, per ragioni di età, ha deciso di non candidarsi. In queste elezioni sono invece due i nomi in campo, quelli di Rossella Chiari e Dario Mingarelli. Chiari guida una lista civica e sulla scheda il suo nome non sarà affiancato da nessun simbolo di partito, a differenza di Mingarelli che presenta nel logo quelli di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Quattro i nomi in campo a Camugnano

A Camugnano sono quattro i candidati in corsa. Si ripresenta il sindaco uscente Marco Masinara che si è insediato nel 2018 superando per soli 26 voti Alfredo Del Moro, che a cinque anni di distanza cerca ora la rivincita. Masinara è a guida della lista civica 'Dialogo e Futuro per Camugnano' vicina al centrosinistra, in continuità con il mandato che si è appena concluso. Il secondo candidato, Del Moro, è sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. A candidarsi con la lista 'APP per Camugnano' c'è la civica Nicoletta Marotti Puccetti, mentre il quarto nome è quello di Antonio d’Elia dell’associazione 'Albero della vita'.

Gli altri Comuni al voto in regione

Sono in tutto 21 (su 330) i Comuni che in Emilia-Romagna andranno al voto il 14 e 15 maggio. In regione si vota ad Alta Val Tidone, Bagnara di Romagna, Brescello, Camposanto, Castelnuovo di Sotto, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Correggio, Corte Brugnatella,Galeata, Gemmano, Guiglia, Polinago, Sarsina, Serramazzoni, Salsomaggiore, San Polo d’Enza, Soragna. Solo due sono i Comuni sopra i 15 mila abitanti per i quali è previsto l’eventuale ballottaggio: Salsomaggiore Terme (in provincia di Parma) e Correggio (in provincia di Reggio Emilia). In Italia andranno al voto 598 comuni di regioni a statuto ordinario, di cui 13 capoluoghi di provincia e 91 sopra 15.000 abitanti. Eventuale turno di ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 maggio.