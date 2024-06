Tre comuni al ballottaggio: tutti gli aggiornamenti e le info utili

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ultimo weekend di elezioni dopo la tornata per le europee e per le amministrative. Quest’ultime hanno visto andare al voto i cittadini di oltre quaranta Comuni. Tre di questi sono finiti al ballottaggio: si tratta di Pianoro, Castel Maggiore e Casalecchio di Reno. I seggi sono aperti dalla mattina di oggi, domenica 23 giugno, e saranno aperti fino alle ore 15 di domani, lunedì 24 giugno.

Il ballottaggio a Casalecchio

Finita la legislatura di Massimo Bosso, il Comune di Casalecchio di Reno è chiamato a eleggere il nuovo sindaco. I candidati sono Matteo Ruggeri e Dario Braga.

Ruggeri, 43 anni, è ex segretario cittadino del Partito Democratico e assessore allo sport uscente. È sostenuto dalle liste di PD, Casalecchio Bene Comune, Buon Futuro Casalecchio, Italia Viva e Psi, Casalecchio con le Stelle. Al primo turno ha ottenuto 8.416 voti (48,7%).

Braga, 71 anni, è docente di chimica all’Università di Bologna. È sostenuto dalle liste di Centrosinistra per Casalecchio, Azione con Calenda, Lista Civica Casalecchio di Reno, Europa verde, I Girasoli. Al primo turno ha ottenuto 4.220 voti (24,5 %).

Il ballottaggio a Castel Maggiore

Qui al ballottaggio ci sono Luca Vignoli e Paolo Gurgone.

Vignoli ha 27 anni, è un dottorando in scienze giuridiche ed è sostenuto da una lista civica di soli under 30 che si chiama Cose Nuove per Castel Maggiore. Al primo turno ha incassato 3.301 voti (34,54%).

Gurgone è invece un avvocato ed è stato assessore nella giunta uscente di Belinda Gottardi. È appoggiato dalle liste di PD, Civici per Castel Maggiore e Bene in Comune. Al primo turno ha incassato 4.380 voti (46,17%).

Il ballottaggio a Pianoro

Qui al ballottaggio sono finiti Luca Vecchiettini e Marco Zuffi.

Vecchiettini, 26 anni, ex leghista, ha creato una lista civica chiamata Pianoro Civica. È appoggiato da altre tre liste civiche: Saliera per Pianoro, Enjoy Pianor, Io c’entro - Lelli per Pianoro. Al primo turno ha preso 3.432 voti (36,61%).

Zuffi è assessore all’urbanistica uscente nella giunta Filippini ed è candidato per il Partito Democratico. È sostenuto da Demos, Volt, Alleanza Verdi Sinistra, Iv, Psi e due liste civiche. Al primo turno ha raccolto 4.244 voti (45,27%).

Come votare

La scheda per il ballottaggio vede il nome e il cognome dei due candidati e i simboli delle liste da cui sono appoggiati. Per votare uno o l’altro è sufficiente tracciare un segno sul rettangolo in cui è riportato il nome del candidato prescelto.

Possono votare tutti i residenti del Comune in cui si sta votando di maggiore età. Al seggio, è necessario avere la propria tessera elettorale e un documento di identità valido.