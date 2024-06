Nel Bolognese il centrosinistra conquista 34 Comuni, 6 vanno al centrodestra e 4 "civici"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Finita la tornata delle elezioni amministrative – ballottaggi inclusi – in Emilia-Romagna e nel Bolognese il Pd si conferma il partito con più sindaci eletti. Ma non mancano sorprese e “ribaltoni”, soprattutto dal fronte dei “civici”.

Nel Bolognese sono andati alle urne 45 Comuni su 55, pari al 48,2% della popolazione metropolitana. In tutto hanno votato il 64,01% degli aventi diritto, in calo rispetto al 2019 (71,29%). Il Comune con maggiore affluenza è stato Fontanelice con il 73,79% e quello dove i seggi sono stati disertatati maggiormente Grizzana Morandi dove si è recato a votare solo il 56,61% degli elettori.

I risultati - che hanno evidenziato una conferma del Pd pur con qualche incrinatura significativa - sono un importante termometro in vista delle elezioni regionali. E se Stefano Bonaccini - come presidente dem - guarda soprattutto all'esito a livello regionale, dove il Pd ha vinto in tutti e 5 i capoluoghi, c'è chi all'interno del Pd, come il vicesegretario del Pd provinciale, Matteo Meogrossi, che parla di "ferite profonde per le sconfitte a Castel Maggiore e Pianoro, che si sommano a quelle di Molinella e Malalbergo". Per Meogrossi, a conti fatti, "non è un risultato accettabile ed è opportuno che su queste sconfitte ci si fermi a riflettere: mai si erano viste prima nella nostra federazione. Fa malissimo specialmente per chi come me proviene dalla provincia".

La mappa dei comuni e dei candidati

(Per navigare la mappa da smartphone premi OK e scorri verso sinistra)

Ben 42 sindaci eletti al primo turno e tre ballottaggi

Ben 42 i sindaci eletti al primo turno, mentre è stato necessario il ballottaggio a Casalecchio di Reno - dove ha vinto il candidato del Pd Matteo Ruggeri – e a Castel Maggiore e Pianoro, dove i 27enni Luca Vignoli e Luca Vecchiettini (ex Lega) sono stati protagonisti di un “ribaltone” civico. Risultati che hanno imposto al Pd una "riflesione" e spinto il centrodestra a guardare com maggiore ottimismo alle elezioni regionali che si terranno in autunno.

Sei comuni al centrodestra e 5 “civici”

Il centrosinistra ha prevalso in 34 comuni, mentre il centrodestra in 6 - Malalbergo, Molinella, Monzuno, Vergato, San Benedetto Val di Sambro e Sant'Agata, - e i “civici” in 5 - Castel Maggiore, Dozza, Galliera, Monterenzio e Pianoro. Nei Comuni con popolazione maggiore di 15.000 abitanti sono stati eletti 7 sindaci di centrosinistra, uno di centrodestra a Molinella e due civici a Pianoro e Castel Maggiore.

Rispetto alla situazione precedente hanno cambiato "colore" 5 Comuni. Due sono passati dal centrosinistra al centrodestra, Molinella e Malalbergo, uno dal centrodestra a liste civiche, Monterenzio, due dal centrosinistra a liste civiche, Pianoro e Castel Maggiore.

In tutta la città metropolitana (55 comuni), 40 amministrazioni locali sono riconducibili allo schieramento di centrosinistra, 7 riconducibili al centrodestra, 8 sostenute da liste civiche.

“La Città metropolitana sarà sempre al servizio di tutti i Comuni”

"A tutti i Sindaci e tutte le Sindache neo eletti rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro e di una proficua collaborazione insieme, per il bene dei nostri cittadini e delle nostre cittadine – sono state le parole del sindaco metropolitano Matteo Lepore - . La Città metropolitana sarà sempre al servizio di tutti i Comuni della comunità bolognese".