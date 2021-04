Elezioni Bologna 2021, via al sondaggio BiDiMedia: ecco come partecipare

Comune di residenza, qualche indicazione geografica e poi tante domande di politica. Ecco il link per partecipare al sondaggio di BidiMedia

Rinviate causa covid, con tutta probabilità le elezioni per scegliere il nuovo sindaco di Bologna si terranno il prossimo ottobre. Il dibattito tuttavia è già iniziato a decollare. Complici i mal di pancia tra i dem e l'intervento di Matteo Renzi che ha lanciato il nome della sindaca di San Lazzaro Isabella Conti per la conquistata di palazzo D'Accursio. Oggi ufficializzata. Non solo. Anche il centrodestra si è mobilitato: sempre di oggi la notizia del lancio degli Stati generali del centrodestra.

Dal canto loro i bolognesi come si preparano ad accedere alle urna? Quali gli orientamenti attuali? E' quello che si prefigge di indagare BidiMedia con il proprio sondaggio in vista della amministrative 2021.

