Budrio al voto, a giugno si sceglie il sindaco: i candidati, i programmi e le liste

Budrio unico comune del bolognese verso le elezioni comunali del prossimo 12 giugno 2022. Quatto i candidati in corsa, per 9 liste.

Prova a fare il bis Maurizio Mazzanti sindaco uscente, che nel 2017 vinse contro Giulio Pierini. Appoggiano il primo cittadino le due liste civiche ’Noi per Budrio’ e ’Vivi Budrio’.

In lizza per il centrosinistra c'è Debora Badiali, che ha il sostegno di 5 liste: Partito Democratico Budrio, Articolo Uno per Budrio, Budrio Più, Europa Verde per Budrio e Demos - Democrazia Solidale.

Schierato invece per il centrodestra c'è Claudio Arletti, con la lista civica ’Centrodestra Uniti per Budrio!’.

Si candida infine anche l’ex assessore della giunta Mazzanti, Gualtiero Via. Lo sostiene la lista civica Unione e Libertà - Gualtiero Via per Budrio.

Elezioni budrio, i programmi dei candidati sindaco

Elenco candidati e liste di appoggio

1) “NOI PER BUDRIO MAZZANTI SINDACO” – collegata al candidato sindaco MAURIZIO MAZZANTI;

2) “VIVI BUDRIO MAZZANTI SINDACO” – collegata al candidato sindaco MAURIZIO MAZZANTI;

3) “UNIONE E LIBERTA’ GUALTIERO VIA PER BUDRIO” – collegata al candidato sindaco GUALTIERO VIA;

4) “DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE” - collegata alla candidata sindaca DEBORA BADIALI;

5) “ARTICOLO UNO BUDRIO” - collegata alla candidata sindaca DEBORA BADIALI;

6) “BUDRIO PIU’ ” - collegata alla candidata sindaca DEBORA BADIALI;

7) “PARTITO DEMOCRATICO BUDRIO” - collegata alla candidata sindaca DEBORA BADIALI;

8) “EUROPA VERDE PER BUDRIO” - collegata alla candidata sindaca DEBORA BADIALI;

9) “CENTRO DESTRA UNITI PER BUDRIO ! “ - collegata al candidato sindaco CLAUDIO ARLETTI.