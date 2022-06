Elezioni Budrio, affluenza al 59,33%. Oggi i risultati, ballottaggio o responso definitivo?

In calo anche i votanti per le amministrative in Emilia Romagna, 55,99%, e a Budrio, 59,33%. Per conoscere i nomi dei sindaci o dei candidati che andranno al ballottaggio si dovrà attendere la serata di oggi. Gli scrutini inizieranno infatti alle 14. Sarà ballottaggio o avremo il nome del prossimo sindaco?

In lizza c'è il primo cittadino uscente, Maurizio Mazzanti, che nel 2017 vinse contro Giulio Pierini, ora ci riprova, per il secondo mandato, sostenuto da due liste civiche ’Noi per Budrio’ e ’Vivi Budrio’.

Dovrà vedersela con Debora Badiali, centrosinistra , che ha il sostegno di 5 liste: Partito Democratico Budrio, Articolo Uno per Budrio, Budrio Più, Europa Verde per Budrio e Demos - Democrazia Solidale. Schierato invece per il centrodestra c'è Claudio Arletti, con la lista civica ’Centrodestra Uniti per Budrio!’.

Si candida infine anche l’ex assessore della giunta Mazzanti, Gualtiero Via. Lo sostiene la lista civica Unione e Libertà - Gualtiero Via per Budrio.

Le interviste ai candidati: