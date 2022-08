Elezioni e campagna elettorale: a Bologna + 6 piazze per i comizi

On della Giunta per i sei nuovi spazi da destinare ai comizi elettorali "con l'obiettivo di consentire a tutti i partiti e i movimenti un'adeguata partecipazione alla propaganda in vista delle prossime elezioni politiche per il rinnovo di Camera e Senato", rende noto il Comune di Bologna. Una raccomandazione era giunta nei giorni scorsi anche dal prefetto Attilio Visconti “….affinché l’assegnazione degli spazi e delle piazze per lo svolgimento della campagna elettorale avvenga in modo tale da garantire sempre e a tutte le forze politiche parità di accesso, per porre le condizioni per un confronto che possa svolgersi in un clima di equilibrio e di rispetto reciproco”.

Le nuove piazze per i comizi

piazza della Pace

piazza Lambrakis

piazza Capitini

piazza dei Colori

piazza Santo Stefano

piazza Minghetti

Che si aggiungono a quelle già destinate ai comizi elettorali:

piazza Maggiore

piazza Galvani

piazza San Francesco

piazzale Jacchia (Giardini Margherita)

piazza Carducci

piazza dell'Unità

piazzale via Roselle

Maxi tabelloni

Il Comune di Bologna inoltre ha già prenotato una conquantina di cartelloni elettorali. In base alle norme infatti, come ricorda l'atto di Palazzo D'Accursio, il Comune di Bologna "deve provvedere all'allestimento degli spazi relativi, per l'affissione dei manifesti". Una metratura pari a 28 metri lineari per due di altezza, per un totale di 2.800 metri quadri.

(foto Piazza Minghetti)