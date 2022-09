Il M5S presenta i suoi candidati: "Ancora una volta saremo noi la sorpresa delle elezioni" | VIDEO

Al Circolo Mazzini si sono presentati i candidati per i seggi plurinominali e quelli degli uninominali per Camera e Senato

"C'è entusiasmo, ma rimaniamo con i piedi per terra. Noi vogliamo lavorare sull'astensione, ma ci sono degli elementi positivi. Ad oggi sono i leader a portare avanti i partiti: se mettiamo insieme Conte, Salvini, Letta e Meloni non c'è partita. Conte è in stato di grazia e ci porterà più su di quanto dicono i risultati. Sono convinto che saremo ancora una volta noi la sorpresa".

C'è aria di ottimismo nelle parole di Gabriele Lanzi, Senatore del Movimento 5 Stelle e coordinatore del Movimento per quanto riguarda il territorio dell'Emilia-Romagna. Insieme a lui, nella conferenza stampa che si è tenuta al Circolo Mazzini dell'omonima via bolognese, altri esponenti della sezione emiliano-romagnola del partito, tra cui i candidati per le prossime elezioni politiche al Senato e alla Camera, rispettivamente Fabio Selleri e Marzia Calzoni.