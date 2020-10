Sondaggio candidati sindaco e partiti: metà dei bolognesi non sa chi votare

Indecisi sul candidato e sui partiti. Stando al sondaggio realizzato per Trc dall'istituto Quorum (1.010 interviste eseguite tra il 16 e il 19 settembre con il metodo Cati) su un campione di bolognesi maggiorenni, suddivisi per sesso ed età, vince la perplessità. Chi ha più chance di vincere le future, primarie pd per la candidatura a sindaco di Bologna?

Al momento sembra in pole l'assessore alla cultura Matteo Lepore, ma spunta anche l'ipotesi della ex vicepresidente della regione e attuale eurodeputata Elisabetta Gualmini. Attualemente voterebbe per Lepore il 26,8%, oltre un quarto degli interpellati, per Gualmini il 20,5%.

Considerato che il margine di errore messo in conto dai sondaggisti è del 3,4%, le distanze potrebbero non essere incolmabili, sempre che l'europarlamentare accetti di candidarsi alle primarie. Molto staccati invece appaiono invece altri pretendenti, l'assessore alla Sicurezza Alberto Aitini, accreditato del 2,4%, e anche quello al Lavoro Marco Lombardo (lo voterebbe il 2%). Ma il margine per una rimonta sembra esserci tutto: tra indecisi e astenuti c'è un 48,3% da conquistare, la metà del campione considerato.

L'indecisione riguarda però anche il voto ai partiti. L'altra domanda del sondaggio riguarda infatti un voto per le politiche: il 40% dei bolognesi non saprebbe per chi votare o si asterrebbe se si tornasse alle urne oggi per formare il nuovo Parlamento. Tra le preferenze indicate resta comunque il Pd, con il 38,6% del campione. Venti punti sotto, al 18,9% c'è la Lega, mentre una lista della sinistra conquisterebbe addirittura il 9,4% in città. Forza Italia è accreditata dell'8,3%, più del M5s (6,3%) e anche di Fdi (5,6%). Seguono, secondo il sondaggio, +Europa col 3%, Italia viva col 2,2% e Azione con l'1,9%. Gli altri partiti valgono insieme il 5,8%. (dire)