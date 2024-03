Bosso: "Sostengo Ruggeri, i dissidenti sbagliano. Braga? Non conosce la comunità" | VIDEO

Il sindaco uscente a Casalecchio, Massimo Bosso, dopo aver tirato le somme del suo decennio da amministratore si esprime sul suo successore. Il suo partito, il Partito Democratico, dopo una lunga riflessione ha scelto di candidare Matteo Ruggeri, già assessore allo sport del comune ma alcune forze della maggioranza hanno optato per un altro candidato, l'ex prorettore Dario Braga.

Ruggeri per il primo cittadino "rappresenta continuità ma anche innovazione dato che è giovane, un quarantenne, che ha fatto esperienza sia sul piano politico sia sul piano della pubblica amministrazione". "Matteo è nato qui ed ha sempre vissuto qui - continua Bosso - ed è per questo che sono sicuro che sarà in grado di gestire questo ruolo con la giusta passione".

Per quanto riguarda la "dissidenza" il sindaco spera che venga presto "riassorbita" e infine, per Braga, Bosso ritiene che "bisogna essere rispettosi per chiunque voglia candidarsi" ma - sottolinea - "non ha la conoscenza approfondita della nostra comunità".

Alle elezioni di questo 8-9 giugno si candida anche Enrico Pasquariello per il centrodestra.