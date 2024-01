Elezioni Castel San PIetro Terme: scintille dentro Fdi

Guerra tra le file di Fdi, nell'imolese, in vista delle prossime elezioni comunali di Castel San Pietro Terme: i meloniani che fanno capo al Movimento popolare per Castello vanno all'attacco dei dirigenti locali di Fdi per difendere il rapporto con la Lega.

A prendere parola sono Florio Baroncini, Margherita Morelli, Monica Marzaduri e Giacomo Zaniboni, fondatori del movimento civico nonchè ex componenti del direttivo del circolo locale di Fdi, "commissariato a luglio per motivi ancor oggi non comunicati agli interessati", si legge nella nota. Nel loro mirino le posizioni assunte dal coordinatore federale Diego Baccilieri e dal coordinatore circondariale Nicolas Vacchi.

"Interveniamo anche per portare alla ribalta la voce di tanti iscritti di Fdi di Castel San Pietro Terme che si sono a noi rivolti, nonostante il commissariamento- scrivono gli esponenti del Movimento popolare- perchè si sentono abbandonati a loro stessi da mesi, un elettorato che mai ha accettato ingerenze esterne sulle scelte che riguardano il nostro territorio e che non hanno compreso fino in fondo quanto è successo al circolo di Castello".

Ma con la nota di oggi "parliamo in primis come membri fondatori del Movimento popolare, alternativa civica di centrodestra nata dopo luglio scorso per creare un luogo politico di confronto e costruzione", affermano Baroncini, Morelli, Marzaduri e Zaniboni, sottolineando che "in questi mesi di intenso lavoro del Movimento abbiamo fin da subito avuto l'adesione dei consiglieri Mazzoni (iscritto alla Lega) e Roncassaglia (iscritta a Fdi come noi), che sono entrati nel gruppo misto, anche loro stanchi delle ingerenze esterne di Vacchi tramite il capogruppo Morini, che già da mesi boicottava il nostro agire consigliare con ogni mezzo".

Questo percorso tra Movimento e consiglieri "per noi continua, visto che è a tutt'oggi proficuo e continuerà fino all'obiettivo comune che vorremmo condividere con tutti coloro che collaboreranno con noi: un progetto alternativo alla compagine del Pd, serio, concreto e ambizioso con cui presentarsi con orgoglio castellano alle prossime elezioni", dichiarano Baroncini, Morelli, Marzaduri e Zaniboni: "Un progetto, sia ben chiaro, che avrà come primo e imprescindibile punto di partenza l'indipendenza delle decisioni da ogni agente esterno al nostro territorio".

Per questo "ripudiamo fin da subito l'ennesimo tentativo di pilotare il nostro futuro politico perpetrato in questi giorni dal coordinatore federale Baccilieri e dal coordinatore circondariale Vacchi, con veti inaccettabili verso la Lega sul territorio di Castello", scrivono i fondatori del Movimento popolare. "Non per ultimo vorremmo ricordare a costoro che a Castello i problemi mai e poi mai sono venuti dalla Lega", visto che con il consigliere Mazzoni "siamo in perfetta sintonia da sempre, anzi troppo spesso- concludono Baroncini, Morelli, Marzaduri e Zaniboni- sono venuti proprio dai rappresentanti del nostro stesso partito a cui il volere popolare del nostro territorio sembra essere di secondaria importanza".