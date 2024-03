Sermenghi si ricandida (con Lega e FdI) e sfida Gubellini a un confronto diretto | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Riscende in campo, stavolta con il sostengo di Lega e Fratelli D'Italia, lo storico ex sindaco di Castenaso Stefano Sermenghi con la sua lista civica "Obiettivo Comune". In una breve intervista a Bologna Today, l'ex primo cittadino ha promesso una nuova scuola superiore, la riapertura del pronto soccorso di Budrio e la fine dei passaggi a livello in città.

Il suo sfidante del centrosinistra, Carlo Gubellini, già sindaco dal 2019, affiancato da Pd, Azione, Italia Viva e la sua lista "Tua Castenaso", l'aveva accusato di ricandidarsi per "opportunismo". Così Sermenghi risponde all'ex alleato: "In un paese democratico non c'è chi decide chi si candida o no". Poi lo sfida ad un dibattito aperto all'americana: "Facciamo vedere a tutti chi siamo, io mi ricandido per i deboli, tu per servire il partito".