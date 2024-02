Castenaso. Gubellini si ricandida: "Lo faccio per la comunità. Sermenghi? Per opportunismo" | VIDEO

Si aprono le danze a Castenaso. Carlo Gubellini, avvocato e già sindaco dal 2019 ha confermato la sua ricandidatura. Stavolta con il sostegno del Partito Democratico, la lista civica Tua Castenaso, Azione e Italia Viva. "Porto risultati concreti sul territorio" ha rimarcato il primo cittadini - alle telecamere di BolognaToday - ricordando gli anni duri della pandemia, le alluvioni e la scelta di accogliere il maggior numero di profughi ucraini rispetto agli altri comuni della provincia di Bologna.

Il tutto è stato possibile grazie al lavoro "della nostra squadra che ha approvato ogni decisione in unanimità, così come la maggioranza del consiglio comunale salvo la fuoriuscita di tre consiglieri e un assessore per ragioni strumentali" ha rimarcato.

Conclude con un messaggio al suo rivale Stefano Sermenghi, già sindaco ex dem ora sostenuto da Fdi e Lega: "Una discesa in campo che non si spiega se non per ragioni di visibilità personali perché alcuni percorsi finiscono e bisogna prenderne atto".