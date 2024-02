Castiglione dei Pepoli, Querzola candidato a sindaco: "Al centro famiglia, giovani, e politiche sociali"

Simone Querzola è il primo nome ad essere ufficializzato per la corsa alla poltrona di futuro Sindaco del Comune di Castiglione dei Pepoli. "Con il cuore e la ragione" è il nome della lista civica presentata, nella serata di giovedì presso la Torretta Beach di Castiglione dei Pepoli dal 48enne. Diploma di perito commerciale, impiegato in una azienda del territorio e manager sportivo, attualmente consigliere del Comune di San Benedetto, è sposato e padre di due figlie. Ora ha deciso di impegnarsi per il paese che non solo gli ha dato i natali, ma soprattutto che ama.

"Giovedì sera, alla presentazione della mia candidatura alle prossime elezioni comunali in programma a giugno c’erano davvero tante persone, molte di più di quante me ne sarei potute immaginare e sperare: già quella è stata una emozione grande che ha dato a me ed a tutti noi non solo forza, ma anche una grande ed importate consapevolezza". Così il candidato ripercorre quella che definisce "una serata molto emozionante e partecipata nella quale ho presentato la mia squadra e il mio progetto di comunità "Con il cuore e la ragione" , una lista civica, indipendente e trasversale che mira a riportare senso di identità e entusiasmo".

Querzola si dice onorato e fiero di mettersi a disposizione per il paese in cui è nato e cresciuto ed è determinato a riportalo ad essere il centro e motore dell’Appennino. "La mia è una scelta di cuore -sottolinea -l’idea e l’onore di servire il mio paese ha prevalso su tutto il resto. Lascio anni straordinari di impegno e dedizione nell' amministrazione di San Benedetto da cui ho ricevuto tanto ma è giunto il momento di tornare a casa e dedicarmi anima e cuore, anzi, con il cuore e la ragione al mia terra di origine".

Al centro del suo progetto per Castiglione Querzola mette la famiglia, i giovani, e delle politiche sociali in grado di creare un circolo virtuoso che possa ridare ossigeno e dinamismo ai consumi e al turismo, che rafforzi le imprese, che ne crei di nuove e soprattutto che porti nuove residenzialità, a vantaggio del territorio e delle tante attività commerciali presenti.

"Sono davvero tanti i progetti che abbiamo in mente e che verranno annunciati nel prossimo futuro, a cui guardiamo con grande entusiasmo ed ottimismo.- chiosa - Il mio paese dovrà essere dinamico, attrattivo e piu’ sicuro. Come faro’ a raggiungere i nostri obiettivi? Con tre semplici e chiari ingredienti: Visione, coesione e lungimiranza.”