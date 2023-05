Elezioni Comunali 2023, due al voto nel bolognese: cosa c'è da sapere

Elezioni amministrative domenica 14 e lunedì 15 maggio. In provincia di Bologna rinnoveranno sindaco e giunta i comuni appenninici di Camugnano e Castel D'Aiano. In Emilia-Romagna, si vota ad Alta Val Tidone, Bagnara di Romagna, Brescello, Camposanto, Castelnuovo di Sotto, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Correggio, Corte Brugnatella,Galeata, Gemmano, Guiglia, Polinago, Sarsina, Serramazzoni, Salsomaggiore, San Polo d’Enza, Soragna

In Italia andranno al voto 598 comuni di regioni a statuto ordinario, di cui 13 capoluoghi di provincia e 91 sopra 15.000 abitanti. Eventuale turno di ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 maggio.

I seggi saranno aperti domenica 14 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 15 maggio dalle ore 7 alle ore 15.

Come si vota

Camugnano e Castel D'Aiano, una popolazione inferiore a 15 mila abitanti, andranno alle urne con un solo turno elettorale. Non è necessaria la maggioranza assoluta (il 50%+1), viene eletto il candidato che ottiene il numero di voti maggiore.

Non è previsto il voto disgiunto, ovvero la preferenza per un candidato sindaco e poi per un consigliere che appartiene a una lista diversa, quindi sulla scheda si verga una sola "X" sul nome del candidato scelto o sul simbolo della lista elettorale. È possibile esprimere solamente la preferenza per il consiglio comunale.

I candidati

A Camugnano si ripresenta il sindaco uscente, Marco Masinara, con lista civica. Poi ci sono Alfredo Del Moro, appoggiato da Lega e Fratelli d’Italia, Nicoletta Marotti Puccetti, Scende in campo, appoggiata dai civici di Insieme Bologna e Rete Civica e Antonio d’Elia dell’Associazione Albero della Vita.

A Castel D’Aiano i candidati sono due: Rossella Chiari, con lista civica, e Dario Mingarelli, sostenuto da Fratelli d’Italia e Lega. A Castel D’Aiano non si vota alla scadenza naturale, ma anticipatamente a casa della scomparsa del sindaco Alberto Nasci.