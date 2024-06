Caos elezioni, bagarre in aula: spunta anche un condannato in lista

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La lista di Dario Braga per Casalecchio di Reno perde un pezzo. Un candidato de I Girasoli, il 79enne Silvano Sabbioni, è stato cancellato all'ultimo momento in quanto non eleggibile: a suo carico è risultata una condanna penale.

Sabbioni non potrà essere eletto nella coalizione che sostiene l'ex prorettore: "Non appena è arrivato il casellario - spiega Braga, parlando alla 'Dire'- il responsabile della lista, Roberto Mignani, ha segnalato subito la circostanza all'ufficio elettorale del Comune. E per noi quella persona non è più candidata. L'abbiamo depennata, e andiamo avanti".

La lista rimane in campo, aggiunge Braga, anche perché "per fortuna aveva più candidati del minimo previsto. Altrimenti poteva saltare. Non so cos'ha fatto e non lo conosco nemmeno", dice. Però ci tiene a rimarcare un aspetto: "Purtroppo il sistema di registrazione delle liste non è perfetto - sottolinea Braga- questa vicenda mette in luce un difetto di procedura che non dovrebbe essere possibile". Di fatto, spiega il professore, per una questione di tempistiche che spesso non combaciano, le liste vengono presentate prima che siano a disposizione dei responsabili tutti i casellari giudiziali. "Capisco che produrre centinaia di casellari non è semplice - conclude il candidato - ma c'è comunque una grossa mancanza normativa". Anche perché "una volta depositate le liste, i candidati non si possono più togliere.

Bagarre a Palazzo D'Accursio

E' stata la stessa compagna di partito a fermare il consigliere che interviene con il mano un volantino elettorale delle europee. E' accaduto oggi a Palazzo D'Accursio, durante il question time. Il consigliere è Fabio Brinati di Fratelli D'Italia che è stato richiamato dalla vicepresidente meloniana del Consiglio, Manuela Zuntini, che oggi guida i lavori per l'assenza della presidente Maria Caterina Manca (Pd). "Consigliere la interrompo un attimo e le chiedo di non mostrare nulla di quello che ha in mano", ha detto Zuntini, come riferisce la Dire.

Con il cosiddetto "santino" elettorale che invita a votare Giorgia Meloni e per Stefano Cavedagna, candidato nella circoscrizione nord est, Brinati ha presentato un'interrogazione sull'aeroporto Marconi: il contenuto è ben visibile anche attraverso le telecamere che riprendono i lavori dell'aula e ne consentono la trasmissione in diretta sul canale YouTube del Comune.

Quando il consigliere ha chiesto scusa e ha invitato a "non fare propaganda" sulle questioni che riguardano il Marconi, si è scatenata la bagarre.

"Ne abbiamo parlato nella conferenza dei capigruppo mercoledì - ha sottolineato la vicepresidente del Consiglio - e chiedo a tutti per cortesia di tenere un atteggiamento decoroso e consono all'aula. Proseguiamo, nessuno deve avere in mano alcun tipo di materiale elettorale o altro". Brinati riprende la parola, dunque, ma non rinuncia all'ultima parola: "Strumetalizzate sempre tutto". E così si guadagna un altro richiamo dalla collega di partito Zuntini.