Elezioni comunali 2020 a Imola: urne chiuse, affluenza definitiva al 66,87%

Si chiude con un'affluenza al 66,87% la seconda e ultima giornata di voto a Imola, dove i residenti sono tornati alle urne dopo quasi un anno di commissariamento per scegliere il nuovo sindaco. Ieri, prima giornata di elezioni, si era recato ai seggi il 52.36% degli aventi diritto. Nella precedente tornata elettorale l'affluenza registrata era stata del 57,29.

Così hanno votato gli imolesi, tornati alle urne dopo un periodo politico tumultuoso: l'elezione della grillina Manuela Sangiorgi nel giugno del 2018 e poi le sue dimissioni il 28 ottobre 2019, il commissariamento affidato all'ex questore, prefetto e vicecapo vicario della Polizia Nicola Izzo. Quindi il voto per decidere chi riprenderà in mano la situazione in un momento certamente molto complesso.

In lizza 5 candidati, quattro uomini e una donna: Carmen Cappello, Daniele Marchetti, Marco Panieri, Ezio Roi e Andrea Longhi (qui tutte le liste).

