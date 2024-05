QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Rom e sinti in marcia per difendere la democrazia europea. L’associazione Roma for democracy, con il Movimento Kethane rom e sinti per l’Italia, lancia un percorso in tre tappe in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno 2024, per contribuire al dibattito sulle grandi questioni di un’Europa in profonda crisi identitaria, invitando i candidati a un dialogo all’interno dei campi rom e sinti.

La comunità rivendica "la partecipazione dei suoi elettori rom e sinti al processo democratico, perché l’Unione Europea oggi più che mai non può permettersi di trascurare il potenziale dei suoi cittadini esclusi e delle sue minoranze tenute ai margini".

Corteo e dibattito oggi a Bologna

Per concretizzare questo spirito di partecipazione, il 16 maggio 2024 alle ore 17 un corteo partirà da piazza XX settembre a Bologna, per poi raggiungere lo Spazio Ateliersi in via S. Vitale 69 alle ore 18. Al dibattito saranno presenti il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e i candidati alle elezioni europee Paolo Bernini (Movimento 5 Stelle), Jessica Todaro Bellinati (Alleanza Verdi Sinistra) e Umberto Costantini (Azione).

Dijana Pavlovic, portavoce del movimento Kethane Rom e Sinti per l’Italia, presenterà il manifesto per la rete transnazionale della Fondazione Rom per l'Europa (RFE), con le proposte concrete della comunità Rom e Sinti per contribuire alla crescita economica e sociale dell’UE.

L’evento si concluderà con il concerto del gruppo musicale Romane Ciave alle ore 19.30. Prenderanno inoltre parte all’iniziativa Elisabetta Gualmini e Antonio Mumolo, candidati del Partito Democratico, in due faccia a faccia che si terranno alle ore 11 e alle ore 14 del 16 maggio allo Spazio Ateliersi.

I prossimi incontri-dialogo nei campi rom-sinti

L’iniziativa del 16 maggio è solo l’avvio di un percorso che proseguirà con altre due tappe: due tribune politiche all’interno di due campi rom e sinti di Roma (via Gordiani, 23 maggio) e Milano (via di Chiesa Rossa, 29 maggio). Roma for democracy in queste due occasioni inviterà i candidati alle elezioni europee a dialogare, all’interno dei campi rom e sinti, sulle grandi questioni decisive per il futuro dei cittadini europei e per il riconoscimento del popolo rom e sinti come parte integrante dell’Unione Europea.

"La non-partecipazione al voto - sottolinea la comunità - crea un divario tra la politica e i cittadini che non vengono rappresentati e di conseguenza si sentono esclusi e traditi. L’obiettivo è quello di proteggere la democrazia attraverso la partecipazione politica, per non lasciare spazio alle forze anti-democratiche. In questo momento turbolento l’Unione europea richiede il contributo di tutti i suoi cittadini europei, che rom e sinti sono pronti a dare , invertendo la tendenza per la quale ormai da decenni le minoranze, oltre a essere facili vittime di pratiche antidemocratiche, sono del tutto escluse dal processo democratico e decisionale, come reso evidente dalla loro totale assenza nelle istituzioni".

Il manifesto

Il manifesto transnazionale delle Comunità rom e sinti, che contano 6 milioni di membri della comunità romanì e che rappresentano la demografia più giovane tra i cittadini dell’UE, propone alcuni percorsi per realizzare il potenziale economico e contribuire alla crescita economica dell’UE:

● Incentivi fiscali e sussidiari per stimolare imprenditori che impiegano gruppi etnici e sociali (tra cui il nostro) che soffrono l’esclusione e soffrono il tasso più alto di disoccupazione e povertà e riduzione delle tasse per i redditi più bassi

● Programmi di sostegno educativo a lungo termine per i minori delle comunità più povere

● Formazione professionale sul campo

● Facile accesso al finanziamento degli imprenditori, con servizi di supporto, formazione, tutoraggio, networking e incubatori di imprese

● Sfruttare il potenziale dell'imprenditorialità culturale, soprattutto tra le comunità vulnerabili, investendo nell'espansione dell'industria culturale per aiutare le persone a uscire dalla informalità

E a livello nazionale i seguenti punti:

● Applicazione dell’articolo 6 della Costituzione italiana e riconoscimento dello status di minoranza storico linguistica

● Riconoscimento del genocidio e inserimento nella legge che istituisce il Giorno della Memoria del Porrajmos e, di conseguenza, inserimento nei libri scolastici della storia di rom e sinti

● Modifica della legge 337 sullo spettacolo viaggiante

● Una legge su riciclo e riuso che prenda in considerazione, regolarizzi e sostenga i piccoli operatori

● Istituire tavoli di coordinamento con i governi locali a partire dal tema dell’housing, stabilendo un sistema di dialogo permanente con le comunità