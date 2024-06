I Verdi che non ti aspetti: a Bologna il risultato è “straordinario”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

A Bologna, e nel resto dell’Emilia-Romagna, il risultato di Alleanza Verdi e Sinistra è “straordinario”. Lo hanno detto Silvia Zamboni e Paolo Galletti, rispettivamente consigliera in Regione e portavoce di Europa Verde all’indomani delle elezioni europee. “In quest'epoca contrassegnata dai disastri dovuti ai fenomeni meteo estremi e dalla crisi ecologica - dicono Zamboni e Galletti - la chiarezza e la coerenza di obiettivi programmatici veramente ecologisti deve essere la strada obbligata del proseguimento dell'alleanza Avs anche in vista delle prossime elezioni regionali”. E in effetti le percentuali sono state altissime: 9,5% a Parma, addirittura 12% a Bologna. E ancora: oltre il 40% tra gli studenti fuorisede e terzo partito a livello nazionale (16%) dopo PD e M5S tra gli elettori della fascia 18-29 anni.

A essere premiata, secondo i vertici regionali dei Verdi, è stata premiata “sia la presenza attiva e le nostre proposte in Assemblea legislativa, sia la capacità di governo nelle città dove siamo in giunta, sia il radicamento nelle vertenze territoriali, come ad esempio quella contro le energie fossili a Ravenna, la difesa del parco Don Bosco e l'impegno contro l'inquinamento acustico dell'aeroporto Marconi a Bologna”.

Ma se in Regione i Verdi sono una forza di governo, al Comune di Bologna rappresentano l’opposizione. Questa particolarità è ulteriormente accentuata dalla ‘spinta’ che Alleanza Verdi e Sinistra ha ricevuto da una forza di governo come Coalizione Civica, specialmente sulla candidatura di Ilaria Salis. Di questa dicotomia ha parlato Davide Celli, consigliere comunale del Sole che ride: a Bologna, Avs “ha portato a casa oltre 21mila voti e questo mi pare un risultato che, oltre ad essere andato ben oltre ogni aspettativa, rappresenta un segnale forte e chiaro che gli lettori hanno mandato alla maggioranza che governa Bologna” scrive la Dire riportando le parole di Celli. “Avs, che in questo Consiglio si propone con una sfumatura civica, evidentemente è un partito di lotta e di governo e noi Verdi rappresentiamo la lotta. Sarebbe bello se non ci fosse bisogno tutte le volte di lottare e di andare in ferramenta a comprare le catene per salvare gli alberi di un parco pubblico come il Don Bosco. Ma se ciò accade, ben venga una sana discussione interna e ben venga la lotta di governo”. Intanto, “quello che ci hanno chiesto gli elettori è questo: discutere internamente. Se a livello nazionale Avs prende il 7% e qui il 12% - continua Celli - una ragione ci dovrà pur essere. La vogliamo vedere oppure o no? Vogliamo continuare a pensare che questo è un laboratorio e che io non vi rompo sempre le scatole per nulla?”. I voti di Bologna, conclude Celli, “ci hanno detto che vogliono restare a sinistra ma non condividono alcune politiche che erodono il verde pubblico, consumano suolo, assediano un po’ i commercianti e ci lasciano abbandonati alla canicola estiva”.

Il risultato molto positivo di Avs è stato commentato anche da Emily Clancy, vicesindaca di Bologna ed espressione massima di quella Coalizione civica che ha soffiato sulle vele di Bonelli e Fratoianni. “Avs è la sorpresa di queste europee - sottolinea la vicesindaca - cresce anche il Pd a trazione Schlein, calano le proposte centriste che invece tanto erano state inseguite per anni anche da alcune personalità e forze politiche prigioniere del neoliberismo”. Invece “il dato parla chiaro: quando la sinistra alza la testa e propone candidature e proposte radicali ed ecologiste, le persone ritrovano motivazione e speranza. Un dato da non sottovalutare anche in ottica elezioni regionali. In tutta Italia c'è una domanda di sinistra ecologista – dice ancora Clancy – e il campo progressista è l'unica alternativa al governo Meloni. Il nostro progetto a Bologna è stato un laboratorio politico per tutto il Paese”.