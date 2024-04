Bonaccini: "Avrei distrutto la sanità pubblica? Siamo la regione che ospita più pazienti"

QUI I PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Prima uscita da candidato alle europee per Stefano Bonaccini, che da ieri è ufficialmente il capolista del Partito Democratico nella circoscrizione del Nordest. Subito dopo la notizia della candidatura, su viale Aldo Moro erano piovute alcune critiche, anche feroci, da parte dei partiti di opposizione. Tra queste quella di Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea legislativa, che aveva scritto in una nota come il governo regionale di Bonaccini avesse ‘distrutto la sanità pubblica’ in Emilia-Romagna.

“Siamo la Regione - scrive Il Piacenza riportando le parole di Bonaccini - che ospita nel settore sanitario pubblico più persone delle altre. Un dato che da un lato ci inorgoglisce come territorio, dall’altro è preoccupante per le condizioni della sanità italiana. Eppure, qualcuno dice che avrei ‘distrutto la sanità pubblica’ nei miei dieci anni da presidente”.

Secondo Bonaccini, come già aveva detto pochi giorni fa, il problema principale è nella mancanza di investimenti statali: “I numeri non sono di destra o di sinistra, basta guardare il rapporto tra spese sanitarie e Pil. Con l'inflazione quello che abbiamo ricevuto dalla mano destra lo abbiamo riconsegnato con la sinistra. I sei Governi con cui ho collaborato nei miei dieci anni da presidente hanno tutti messo più risorse di quello precedente. La premier Giorgia Meloni ha stanziato il dato più alto di risorse, ma il rapporto con il Pil ci vede destinare sempre meno risorse alla sanità, perché i costi, nel frattempo, sono molto più alti per colpa dell’inflazione”.