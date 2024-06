Europee: ecco chi sono i candidati che hanno firmato il manifesto Pro Vita

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono 55 i candidati alle elezioni europee che hanno firmato il manifesto promosso da Pro Vita & Famiglia, la onlus antiabortista e contraria ai diritti per le persone appartenenti alla comunità Lgbtq+. “Il nostro obiettivo – dichiara l'associazione – era indicare agli elettori i nomi dei candidati che avrebbero avuto il coraggio di mettere la faccia sui valori fondanti della civiltà europea, oggi attaccati da politiche woke, pro-gender e abortiste”.

“Il manifesto di impegno promosso da Pro Vita & Famiglia – continua l’associazione – impegna i candidati firmatari, se eletti, a svolgere le loro funzioni di eurodeputati in accordo coi valori dell'associazione su sei fronti: Difesa della vita umana e contrasto all’introduzione dell’aborto come “valore comune” nell’UE; sostegno economico e sociale alla famiglia e alla vita nascente; contrasto all’utero in affitto; promozione della libertà educativa dei genitori e opposizione all’ideologia gender a all’agenda Lgbtqia+, in particolare nelle scuole; difesa dei risparmi delle famiglie dalle politiche radicali ‘green’; contrasto all’iper-sessualizzazione e all’iper-digitalizzazione dei minori”.

Questi sono i candidati firmatari della circoscrizione nord-est, che comprende Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Fratelli d’Italia: Piergiacomo Sibiano, Maddalena Morgante, Sergio Antonio Berlato, Stefano Cavedagna, Daniele Polato, Antonella Argenti, Elena Donazzan.

Lega: Alessandra Basso, Paolo Borchia, Roberto Vannacci, Stefano Bargi.

Forza Italia-Noi Moderati: Rosaria Tassinari, Francesco Coppi, Antonio Platis.

Libertà: Ugo Rossi, Mirko De Carli, Vito Comencini.