Europee, candidati Nord-Est: chi ha vinto e chi ha perso nella nostra circoscrizione

Pronto al rinnovo il Parlamento europeo dopo il verdetto delle urne in occasione delle elezioni europee. Nella circoscrizione nord-est - dove Bologna e l'Emilia Romagna sono inserite insieme a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige - saranno eletti 15 candidati sui 76 italiani che voleranno a Bruxelles. Anche nella nostra circoscrizione la parte da padrone la fa FdI, ma nel Comune di Bologna (come nell'area metropolitana) il Pd è inespugnabile (41.11%), circa il doppio dei voti dei meloniani. Anche la Regione resta rossa con il 36,11% di preferenze ai dem contro il 28,02% dei voti acquisiti dal Partito di Giorgia Meloni.

Lista completa candidati circoscrizione Nord Est

Chi vince, chi perde

Dopo aver scattato la fotografia della performance alle urne - nel solo territorio bolognese - dei candidati, allarghiamo la lente.

Guardando ai capilista, in pole position Giorgia Meloni - FDI - che ha portato a casa quasi 500mila preferenze. La Premier stacca poco il Presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini (poco più di 381mila preferenze), nonostante fosse favorito per questioni geografiche (tuttavia il Governatore ha quasi doppiato la leader di Fratelli di Italia sia in Emilia Romagna che nel Bolognese).

Diversi voti dividono il dem dal generale Roberto Vannacci (che si ferma a circa 140mila preferenze). Tuttavia il candidato della Lega - fortemente voluto dal leader del Carroccio Matteo Salvini - alle urne fa assai meglio anche del leader di Forza Italia, Antonio Tajani, inchiodato a 61mila voti circa. Mimmo Lucano - capolista Alleanza verdi e sinistra - è poco dietro al leader forzista con oltre 42mila preferenze.

Sabrina Pignedoli - capolista M5S - incassa 14.871 voti in circoscrizione, diverse preferenze in meno rispetto a Carlo Calenda, che guida la lista di Azione con oltre 22 mila voti. Antonella Soldo - Stati uniti d'Europa - veleggia sulle 10 mila preferenze circa, mentre Herbert Dorfmann accentra su di sè quasi tutti i voti di SVP (82.422).

Bene Michele Santoro -Pace terra e dignità - che sfiora le 30 mila preferenze, mentre Sara Cunial di Libertà non arriva alle 10mila. Fanalino di coda tra i capi lista Stefano Bandecchi - Alternativa popolare - con poco più di 1800 voti.

Il dettaglio dei voti di ciascun candidato a Nord Est

Di seguito il dettaglio dei voti acquisiti da tutti i candidati nell'intera circoscrizione Nord Est: