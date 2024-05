Elezioni europee, "lancio" della campagna elettorale (e di cannabis) in piazza Verdi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

C'è campagna elettorale e campagna elettorale. Al di là delle opinioni, non si può dire che quella di Antonella Soldo non sia originale.

La candidata si "Stati Uniti D'Europa" alle elezioni europee - circoscrizioni nord veste e nord est - è anche una convinta anti-proibizionista, infatti oggi alle 17.30 sarà in piazza Verdi: "Il lancio della campagna elettorale (e non solo) più stupefacente che si sia mai visto, con la partecipazione di Alessandro Cecchi Paone" anche lui candidato per la lista che riunisce +Europa e Italia Viva.



"Oltre a raccontare la storia di persone che sono state colpite dalle leggi ingiuste sulla cannabis, lanceremo e regaleremo a tutti i partecipanti delle bustine di cannabis" si legge sui social di Soldo.

Chi è Antonella Soldo

Esperta di politiche sugli stupefacenti, è coordinatrice dell’Associazione Meglio Legale, impegnata per la legalizzazione della cannabis e la decriminalizzazione delle altre sostanze. Membro del comitato Cannabis Legale, promotore del referendum per il quale sono state raccolte le firme nell’estate del 2021.

È membro del Consiglio generale dell’Associazione Luca Coscioni; ha lavorato come consulente presso la Commissione per la Tutela dei Diritti Umani del Senato presieduta da Luigi Manconi e, come esperta, all’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.