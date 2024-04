Clancy capolista alle europee? Ecco l’idea di Sinistra e Verdi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sinistra Italiana e Verdi starebbero pensando ad Emily Clancy come capolista del nord-est per le prossime europee. Questa l’indiscrezione rilanciata dall’agenzia Dire, che sottolinea come il pressing non sarebbe un’idea nuova, ma che il discorso sarebbe in piedi da almeno un paio di mesi. A insistere per la candidatura della numero due di Palazzo d’Accursio sarebbe Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, ma per il momento Clancy sarebbe restia ad accettare. Come scrive ancora la Dire, la vicesindaca vorrebbe terminare il mandato sotto le Due Torri.

Il ‘no’ di Clancy non sarebbe però definitivo e la sua posizione potrebbe cambiare negli ultimi giorni prima della chiusura delle liste. Una scelta che potrebbe, forse, essere accantonata per le prossime europee ma ripresa in chiave regionale: il Partito Democratico starebbe pensando ad un ruolo per Sinistra Italiana e Verdi, ricalcando l’operazione in stile Emilia-Romagna Coraggiosa, la lista che fu di Elly Schlein e che portò l’attuale segretaria del Partito Democratico a ricoprire il ruolo da vicepresidente in Regione. L’idea è che a guidare la formazione potrebbe essere proprio Emily Clancy.