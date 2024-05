QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Mancano un paio di settimane alle elezioni europee. Sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 si vota per rinnovare il Parlamento di Strasburgo. Tra l’8 e il 9 giugno si voterà in tutta Italia per eleggere 76 dei 705 eurodeputati al parlamento europeo.

Anche per quanto riguarda le amministrazioni locali sono decine e decine le città che sceglieranno il nuovo sindaco, per le elezioni europee i cittadini sceglieranno i loro rappresentanti al parlamento europeo. Per la prima volta gli studenti fuorisede potranno votare nella città dove vivono e frequentano l’Università, che potevano fare domanda entro il 5 maggio.

Come si vota e cosa si scrive sulla scheda?

Il Viminale ha diffuso la scheda fac-simile di colore marrone che riguarda la circoscrizione Nord-Est che riguarda oltre all’Emilia-Romagna anche il Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia.

Le norme prevedono che la preferenza si esprima indicando il solo cognome oppure il nome e il cognome. La premier italiana Giorgia Meloni ha chiesto di scrivere sulla scheda solo il suo nome di battesimo. Al deposito della candidatura, spiegano da Fratelli d'Italia, la premier sarà indicata come “Giorgia Meloni detta Giorgia”. Il “detto” usati da candidati noti con un soprannome o con un diminutivo renderebbe valido il nome. Il punto fondamentale è che deve esserci la conservazione del voto e se la volontà dell’elettore è certa la preferenza viene attribuita. Giuristi hanno però sollevato dubbi di contestabilità.

Dove si vota?

Si vota nei seggi elettorali in cui si è iscritti, indicati sulla tessera elettorale e corrispondenti alla sezione nel cui ambito territoriale è compreso il luogo di residenza. Per conoscere il proprio seggio elettorale, se non si è ancora in possesso della tessera elettorale, è necessario rivolgersi al proprio Comune di residenza.

Condizioni particolari di voto sono previste per i degenti in ospedale, elettori affetti da infermità tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione, detenuti, elettori non deambulanti in sezioni diverse dalla propria se questa non è accessibile. Militari, forze di polizia, vigili del fuoco e naviganti possono votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Chi sono i candidati bolognesi?

Dalle liste dei candidati per la circoscrizione nord est emergono i primi nomi dei politici bolognesi che guardano a Bruxelles.

Centrosinistra

Per il Pd, primo partito a Bologna, ritorna per un secondo mandato Elisabetta Gualmini, già vicepresidente dell’Emilia-Romagna, è stata eletta in europarlamento nel 2019. Oltre la politica, Elisabetta Gualmini è una Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Alma Mater.

Emerge da via Aldo Moro anche Antonio Mumolo, consigliere regionale dal 2020. Mumolo è un avvocato specializzato in diritto del lavoro noto per il suo impegno come presidente dell'associazione Avvocato di strada Onlus, che fornisce assistenza legale gratuita alle persone senza dimora.

Infine per Volt (in lista condivisa con i dem) si candida il giovane Marcello Saltarelli, 32 anni, laureato in biotecnologie e funzionario ambientale presso la regione Emilia Romagna.

Movimento Cinque Stelle

Il movimento cinque stelle ha incluso in lista quattro candidati del territorio bolognese: quarta in lista c’è Cinzia Morsiani, imolese, Laureata in scienze ambientali, ha lavorato come consulente ambientale e in commissioni regionali. Ha anche esperienza nell'insegnamento delle scienze naturali. Prossimo tra i grillini Giacomo Zattini che ha lavorato a Bruxelles come tirocinante per il gruppo dei Greens/EFA e ha contribuito a fondare e guidare il movimento Fridays For Future a Forlì.

Ritorna in pista l’ex parlamentare Paolo Bernini attivista noto per il suo impegno nella difesa dei diritti degli animali.

Per ultima la salernitana Fulvia Panza che vive a Bologna dal 1998. Panza è attiva nel movimento 5 stelle dal 2018 e si è candidata nel 2019 nel comune di Castenaso.

Centrodestra

Per il centrodestra l’unica candidata bolognese in Forza Italia è Alessandra Servidori, classe 1949, docente, esperta di politiche del lavoro e welfare con un passato da sindacalista.

Con la Lega invece scende in campo la già europarlamentare Alessandra Basso eletta nel 2019 e la Dr.ssa Roberta Conti. Fratelli D’Italia invece sbandiera il capogruppo al consiglio comunale di Bologna Stefano Cavedagna, Piergiacomo Sibiano, dirigente di un'azienda energetica e Guglielmo Garagnani presidente uscente di Confagricoltura Bologna.

Lista Libertà e gli altri

Paolo Silvagni, originario di Lugo e cresciuto a Fusignano, fondatore nel 2021 del Partito moderato, si candiderà per il Fronte della Libertà nella circoscrizione nord-est. La lista creata dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca.

Per la lista Unione Cattolica Italiana si candida come capolista Giuseppe Frisina, vicesegretario della democrazia Cristiana Italiana e Riccardo Misciatelli segretario politico della provincia.