Elezioni europee a Bologna: i dati dell'affluenza nel primo giorno di voto

Si è conclusa la prima giornata di elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. In 45 Comuni metropolitani oggi si è votato anche per eleggere le nuove amministrazioni ( Amministrative in provincia di Bologna: dati affluenza 8 giugno).

Nella scorsa tornata elettorale l’affluenza bolognese era stata di 67,31% contro il 69% del 2014. In linea con il calo generale anche il dato che riguarda tutta la regione: nel 2019 si era recato al voto il 67,84% degli elettori contro il 70,55% di cinque anni prima.

Affluenza alle ore 23 di sabato 8 giugno

Nella giornata odierna - la prima alle urne - in Emilia Romagna hanno votato per le europee il 18,56% degli aventi diritto. Nella provincia di Bologna il 19,63%. Di seguito le percentuali di affluenza alle urne comune per comune: