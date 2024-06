Elezioni europee a Bologna: il dati definitivi dell'affluenza al voto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si concludono qui le elezioni europee 2024. Chiusi i seggi alle 23, sono partiti gli scrutini e il conteggio dei voti che eleggeranno gli italiani del nuovo Parlamento europeo. Presto per sapere il responso delle urne, ma un dato definitivo è già in arrivo ed è quello dell’affluenza. Alle ore 23 del 9 giugno nel Bolognese così il dato di accesso alle urne:

BOLOGNA NP

ALTO RENO TERME 58,46

ANZOLA DELL'EMILIA 73,43

ARGELATO 74,82

BARICELLA 71,05

BENTIVOGLIO 71,67

BOLOGNA 63,35

BORGO TOSSIGNANO 69,24

BUDRIO 64,29

CALDERARA DI RENO N.P. -

CAMUGNANO 60,46

CASALECCHIO DI RENO 70,92

CASALFIUMANESE 71,24

CASTEL D'AIANO 71,25

CASTEL DEL RIO 61,16

CASTEL DI CASIO 74,86

CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 72,15

CASTEL MAGGIORE

CASTEL SAN PIETRO TERME 70,78

CASTELLO D'ARGILE 73,95

CASTENASO

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 75,44

CREVALCORE 73,10

DOZZA 68,83

FONTANELICE 74,04

GAGGIO MONTANO 59,49

GALLIERA 73,83

GRANAROLO DELL'EMILIA 73,50

GRIZZANA MORANDI 68,84

IMOLA 63,36

LIZZANO IN BELVEDERE 70,62

LOIANO 68,43

MALALBERGO 71,79

MARZABOTTO 71,73

MEDICINA 70,66

MINERBIO 70,64

MOLINELLA 73,29

MONGHIDORO 59,58

MONTE SAN PIETRO 73,64

MONTERENZIO 66,79

MONZUNO 69,55

MORDANO 74,71

OZZANO DELL'EMILIA 73,74

PIANORO 72,12

PIEVE DI CENTO

SALA BOLOGNESE 74,26

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 77,58

SAN GIORGIO DI PIANO

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 67,00

SAN LAZZARO DI SAVENA 74,00

SAN PIETRO IN CASALE 71,95

SANT'AGATA BOLOGNESE 71,87

SASSO MARCONI 72,87

VALSAMOGGIA 70,68

VERGATO 67,77

ZOLA PREDOSA

(in aggiornamento -Eligendo)

Affluenza, tutti i dati della due giorni:

L'affluenza registrata alla fine della prima giornata di voto per le europee nel Bolognese.

I dati di affluenza per le elezioni comunali nel bolognese alle ore 23 dell' 8 giugno, comune per comune.

Europee e comunali, affluenza nel Bolognese: i dati parziali del 9 giugno

Chi sono i candidati

Ecco chi sono i candidati appartenenti alle liste della Circoscrizione Nord-Est, in cui verranno eletti 15 dei 76 europarlamentari italiani.