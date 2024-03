Elezioni europee. Bonaccini, Schlein e le liste da chiudere in fretta 

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Incontro positivo, al lavoro insieme su elezioni europee, regionali e amministrative". Così il Governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha commentato l'incontro tenuto ieri con la segretaria dem Elly Schlein. Il nodo principale quello delle europee. Il presidente Bonaccini in corsa? Da capolista? La sua ex vice governatrice si farà da parte? Tutte questioni che restano aperte.

Intanto prima del faccia a faccia al Nazareno il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, è andato in pressing sul Pd, perché acceleri sulla chiusura delle liste per le Europee. "È compito di Elly Schlein e Stefano Bonaccini decidere come deve essere composta la lista e credo sia molto importante chiuderla presto. Bisogna che dopo Pasqua le liste siano pronte perché occorre cominciare a fare campagna elettorale, raccontare l'idea di Europa che abbiamo", sprona Lepore.

Per il primo cittadino si tratta infatti di "elezioni decisive per il futuro dell'Europa. Per la democrazia in Europa e il Pd deve essere una voce unita, forte e che chiede un cambiamento a Paesi come l'Italia che vogliono portare l'Europa più a destra".

"Stiamo vedendo cose troppo pericolose da parte di questo governo su temi importanti per la vita delle persone. Non c'è una visione di futuro per l'Italia. Siamo troppo amici della Russia, siamo troppo amici di Trump. Non penso che gli italiani siano orgogliosi di un'Italia che vuole dividere l'Europa in tanti stati nazionali", ha aggiunto Lepore, chiosando: "Per questo il Pd oggi può portare una voce di speranza e l'interesse degli italiani. Penso che il Pd dopo Pasqua debba alzare la mano e dire che non ci interessano i nazionalismi, Trump o Putin, ci interessano gli italiani in Europa, uniti assieme agli altri europei", conclude.