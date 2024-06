Europee, i parlamentari eletti: chi è Stefano Cavedagna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Anche Bologna ha i suoi eurodeputati: si tratta di Elisabetta Gualmini e Stefano Cavedagna, entrambi eletti nella circoscrizione del Nord orientale rispettivamente con il Partito Democratico e con Fratelli d’Italia.

Da Palazzo d’Accursio a Bruxelles: chi è Stefano Cavedagna

Bolognese doc, Stefano Cavedagna si inserisce nella tradizione dei politici bolognesi di destra che stanno portando avanti la propria carriera sotto l’ombrello di Giorgia Meloni. Nato nel 1989, laureato in Relazioni internazionali e dottore di ricerca in Diritto europeo e già portavoce dell’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, è attualmente capogruppo tra i meloniani a Palazzo d’Accursio. Cavedagna è tra i cinquantacinque candidati alle elezioni europee del 2024 ad aver sottoscritto il manifesto promosso da Pro Vita & Famiglia, la onlus antiabortista e contraria ai diritti per le persone appartenenti alla comunità Lgbtq+. Alcuni dei valori a cui è ispirato il manifesto sono ben visibili anche sul sito personale del nuovo eurodeputato: radici cristiane, stop estremismo ambientalista, stop immigrazione clandestina.

Nella circoscrizione Nord orientale ( tutti i risultati), di cui è parte l’Emilia-Romagna, Fratelli d’Italia ha incassato 1.573.601 voti, pari al 31,9% delle preferenze. Cavedagna è stato il terzo candidato più votato con oltre 55mila preferenze, dopo Giorgia Meloni (493mila) e Elena Donazzan (63mila). Ora volerà a Bruxelles e a Strasburgo per rimpolpare le fila di Ecr (gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei): il raggruppamento è cresciuto di quasi due punti percentuali e acquisirà almeno un seggio in più rispetto alla precedente legislatura europea.