Elezioni europee, Roberto Salis a Palazzo D'Accursio

Roberto Salis sarà a Palazzo D'Accursio, lunedì 3 giugno alle ore 11. Il padre di Ilaria, l'insegnante e attivista 39enne di Monza, arrestata a febbraio del 2023 perchè accusata di aver partecipato all’aggressione di alcuni neo nazisti, e ora candidata alle elezioni europee per Alleanza Verdi Sinistra terrà una conferenza stampa con la vicesindaca Emily Clancy nel cortile del Comune, (lato alberato, accesso da Piazza Maggiore 6).

Per Roberto Salis si tratta di un ritorno. Il 25 aprile scorso, a Monte Sole ha partecipato alle celebrazioni del 79esimo anniversario della Liberazione

Bologna aveva aderito all'appello

Le immagini di Ilaria, entrata in aula a Budapest incatenata per essere processata, avevano fatto scalpore.

A febbraio, la presidente del Consiglio comunale di Bologna Maria Caterina Manca aveva aderito all’appello per un processo equo lanciato dai Presidenti dei Consigli comunali di ventiquattro città italiane tra cui Roma, Milano, Firenze, Genova, Palermo, Torino, Napoli, Venezia. Veniva espressa "profonda preoccupazione per la situazione di Ilaria Salis rinchiusa in un carcere di massima sicurezza a Budapest con l'accusa di avere aggredito due persone durante una manifestazione celebrativa che si svolge ogni anno per ricordare i soldati nazisti ungheresi deceduti durante l'assedio della capitale ungherese".

Ai domiciliari

Dopo la candidatura Ilaria Salis, è uscita dal carcere il 24 maggio ed è stata trasferita nell'abitazione dove sconterà gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e dietro il pagamento di una cauzione di 40mila euro. Purtroppo è stato reso noto l'indirizzo che sarebbe stato anche pubblicato su un sito di estrema destra ungherese.

"Davanti a me mesi, forse anni, ancora in questo buco nero in attesa della conclusione del processo. L'unica certezza, in questo momento, è la richiesta della procura: 11 anni di carcere duro", aveva scritto Ilaria aggiungendo di non volersi "sottrarre al procedimento in cui sono imputata, ma difendermi nel processo nel rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di proporzionalità e della presunzione d'innocenza". E aveva ricordato che "situazioni di ingiustizia simili sono all'ordine del giorno in diversi Paesi d'Europa. Per questo ho deciso di accettare la candidatura: per portare l'attenzione che mi avete mostrato anche alle altre persone che si trovano nella mia stessa situazione. E per trasformare questa mia sfortunata vicenda in qualcosa di costruttivo per la tutela dei diritti fondamentali".

"Il pozzo ha solo cambiato forma, purtroppo sono ancora lì dentro". Ha scritto Ilaria che ha aperto un profilo su Instagram.