Elezioni europee e voto per i fuorisede: ecco lo sportello di Coalizione Civica

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nei giorni dell’8 e del 9 giugno ci saranno le elezioni europee. Quest’anno, per la prima volta, studenti e studentesse fuorisede potranno votare a Bologna. Il ministero dell’Interno, sul proprio sito, scrive che il regolamento consente “agli studenti domiciliati per un periodo di almeno tre mesi in un Comune fuori dalla propria regione di residenza di votare o nel Comune dove vivono temporaneamente, se questo appartiene alla stessa circoscrizione elettorale del comune di residenza, o in seggi speciali istituiti nel capoluogo di Regione del Comune dove vivono temporaneamente, se quest’ultimo appartiene ad una circoscrizione elettorale diversa da quella di residenza”.

Per farlo, è necessario presentare un’istanza (reperibile qui) al proprio Comune di residenza entro il 5 maggio 2024, allegando i seguenti documenti:

• l’apposito modello predisposto dal ministero dell’Interno;

• una copia di un documento di identità in corso di validità;

• una copia della tessera elettorale personale;

• una copia di una certificazione o altra documentazione che attesti l’iscrizione presso una scuola, un’università o un’istituzione formativa di Bologna.

Sebbene non si tratti di un’operazione complessa, Coalizione Civica ha pensato di inaugurare uno sportello di supporto per svolgere l’iter necessario al voto. Per farlo, ci si può rivolgere alla sede di Coalizione Civica (via Antonio di Vincenzo 21/A) il 29 aprile, il 30 aprile, il 2 maggio e il 3 maggio dalle 17.00 alle 19.00; il 3 maggio, nella stessa fascia oraria, ci si potrà rivolgere al circolo Arci Ritmo Lento, al Casalone (via San Donato 149). Per ogni altra informazione, si può scrivere all’indirizzo mail dedicato: votofuorisede@comune.bologna.it.