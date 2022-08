Elezioni, Fratelli d’Italia e i dieci impegni per Bologna: “Problemi mai risolti dal PD” | VIDEO

Elezioni nazionali, ma con uno sguardo alla città. Così Fratelli d’Italia ha presentato in conferenza stampa i propri dieci impegni per la città di Bologna in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. “La politica nazionale – si legge nel comunicato stampa – è anche impegno sul territorio e l’occasione per risolvere problemi che affliggono Bologna da anni, problemi irrisolti anche per responsabilità di chi amministra la città e che noi vogliamo risolvere”.

Nello specifico, i dieci punti che il partito perseguirebbe nel caso in cui sarà Giorgia Meloni a guidare il nuovo esecutivo sono:

Riqualificazione Staveco

Riqualificazione Stamoto

Passante Sud

Trasformazione del Cas di via Mattei in CPR

Potenziamento forze dell’ordine

Ventilazione meccanica nelle scuole

Autonomia energetica degli edifici pubblici

Stop al rumore dell’aeroporto

Potenziamento sanitario

Blocco smart citizen wallet

Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, Marco Lisei, ha parlato di problemi per la città di Bologna ormai "storici e contingenti". Come la Staveco: "Va bene il parcheggio, ma dopo quindici anni vogliamo parlare della sua riqualifica"; la Stamoto: "Un'area degradata, zona di spaccio e delinquenza. Qui, con un intervento minimo, si potrebbe restituire il sito alla popolazione". Per farlo, Lisei ha ipotizzato l'utilizzo dell'area come parcheggio, visto che la zona "ne è carente". Lisei ha parlato poi di ambiente, a sua detta "una tematica che storicamente appartiene alla destra". A proposito di ambiente, il capogruppo regionale di FdI ha parlato della realizzazione del Passante Sud che, dopo quello di mezzo - su cui Lisei ha detto "bloccarlo sarebbe poco serio" - chiuderebbe l'anello della viabilità. Lisei ha poi parlato del potenziamento delle risorse per forze dell'ordine e sanità, ha riproposto il meccanismo di ventilazione meccanica nelle scuole definita come "essenziale per la salute dei nostri figli e non solo per il Covid" e ha parlato dell'autonomia energetica di tutti gli edifici pubblici.