Elezioni comunali Imola 2020: i nomi degli eletti in consiglio comunale

Dopo che la proclamazione a sindaco di Imola di Marco Panieri, ieri sera l'Ufficio centrale per le elezioni comunali ha proceduto anche a proclamare i consiglieri comunali. Su 24 posti da consigliere questi i nomi degli eletti.

Maggioranza

In consiglio si contano 15 consiglieri di maggioranza. Sono 12 i consiglieri Pd eletti, oltre al sindaco: Fabrizio Castellari, Roberto Visani, Giacomo Gambi, Daniela Spadoni, Lisa Laffi, Francesca Degli Esposti, Chiara Sorbello, Pierangelo Raffini, Sonia Manaresi, Cecilia Ricci, Maria Lorena Trotta, Bruna Gualandi.

A completare la copmagine di maggioranza ci sono Imola Corre con due rappresentanti Antonio Ussia e Alan Manara, e Imola Coraggiosa con Elisa Spada. Nessun eletto per Imola verde e Imola riformista, anch'esse in quota al Sindaco Panieri.

Minoranza

Sono nove invece i rappresentanti della minoranza: oltre al candidato sindaco Daniele Marchetti per la Lega entrano in aula quattro consiglieri: Simone Carapia, Serena Bugani, Riccardo Sangiorgi, Rebecca Chiarini. Fdi elegge Nicolas Vacchi e Maria Teresa Merli. In minoranza anche Carmen Cappello e il 5 stelle Ezio Roi. Non ce la fa invece Andrea Longhi di Imola valori comuni.