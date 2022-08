Elezioni, la lista di Forza Italia: chi sono i candidati per l'Emilia-Romagna e Bologna

Anche Forza Italia ha presentato la sua lista di candidati a Bologna e in Emilia-Romagna alle elezioni politiche del 25 settembre: "Donne e uomini profondamente radicate nei territori, donne e uomini pronti a mettersi in gioco per amore del proprio paese, donne e uomini di cui sono molto molto orgogliosa - ha scritto sui social Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori azzurri - questa campagna mi sta già regalando molte emozioni e la più bella nasce dal vedere tanti giovani che amano la libertà e che si mettono in gioco per essa. Avanti futuro!".

La lista dei candidati

Collegi plurinominali Camera Emilia-Romagna

Piacenza, Parma, Reggio Emilia:

Pietro Vignali

Marica Sarati

Gianluca Argellati

Isabella Martini

Modena, Imola, Bologna, Carpi:

Valentino Valentini

Annamaria Cesari

Piergiulio Giacobazzi

Costanza Bendinelli

Ravenna, Ferrara, Forlì, Rimini:

Rosaria Tassinari

Matteo Fornasini

Eleonora Zanolli

Gianluca Vincenzi

Collegi uninominali Camera dei Deputati

Emilia-Romagna Forlì

Gloria Saccani Jotti

Collegi plurinominali Senato

Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena:

Antonio Barboni

Laura Schianchi

Claudio Bassi

Paola Pizzelli

Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini:

Anna Maria Bernini

Enrico Aimi

Elena Vannoni

Angelo Scavone

Collegi uninominali Senato

Modena - Reggio Emilia:

Enrico Aimi

