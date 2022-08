Elezioni, la lista di Unione Popolare: i candidati a Bologna e in Emilia-Romagna

Dopo aver raccolto un numero più che sufficiente di firme, Unione Popolare, presenta le liste dei candidati in Emilia-Romagna.

La lista con capo politico l'ex sindaco di Napoli Luigi di Magistris si schiera come "unica lista per la giustizia sociale e ambientale, contro l'agenda Draghi, contro la guerra", riunendo diversi soggetti della sinistra radicale.

Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia

- Plurinominale

BUI Andrea

CRISTALLI Mariagrazia

MONTELAGHI Alberto

ANTINORI Maria Elena

- Uninominale

Piacenza: ANELLI Elena Maria

Parma . VARATTA Antonio

Reggio Emilia . CUCCURESE Natale

Province di Modena e Bologna

- Plurinominale

COLLOT Marta

SCAGLIARINI Andrea

CURIONE Noemi

TIGRINI Emanuele

- Uninominale

Modena: CARRASSO Jose

Imola: BERNANARDI Alessandro

Bologna: FERLINI Simona

Carpi: GOVONI Elena

Camera Province di Ferrara, Ravenna, Forlì/Cesena, Rimini

- Plurinominale

BONGARZONE Alessandro

LOVATO Marta

GENTILINI Roberto detto “PIUMINO”

CENNI Ilaria

- Uninominale

Ravenna: SALVO Liliana

Ferrara: SORIANI Stefania

Forlì: BASINI Bruno

Rimini: MASCIOLI Guido

Senato Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena)

- Plurinominale

VARESI Paola

LUGLI Stefano

BARUFFINI Beatrice

ORRÚ Luigi

- Uninominale

Parma: ALLAWI Haitham

Modena: PINNOCK Judith

Province di Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì/Cesena, Rimini

- Plurinominale

ARDENI Pier-Giorgio

LONGO Maria

COLLINA Mauro

FORTUZZI Francesca

- Uninominale