Elezioni Medicina, Rosario Guzzo in corsa: presentati i candidati di centrodestra

Venerdì pomeriggio è stata approvata la lista composta da: Lega, Forza Italia, Popolo della Famiglia e Noi Moderati in appoggio al candidato Rosario Guzzo alle elezioni amministrative di Medicina del 8 e 9 giugno 2024.

Nel logo della lista, oltre ai simboli di partito, compare il motto “OMNIA REX BENE FACERE” che in latino significa “IL RE FARÀ TUTTO BENE” intendendo che il capo della comunità, in questo caso il primo cittadino, ha come primo obiettivo quello di lavorare per il bene comune.

La sintesi del programma elettorale prevede: libera scelta per la sanità, più vigili urbani e sicurezza nelle case, aumento dei servizi nel Comune, stop al Circondario imolese, stop alle tasse per le famiglie, stop alla burocrazia e uffici aperti al sabato.

I 16 candidati sono: SALVATORE CUSCINI nato nel1954; FRANCESCO LANDI nato nel 1964; CLAUDIO SASDELLI nato nel 1956; MARCO DALL’OLIO nato nel 1971; DEBORAH MONTI BOLOGNA nata nel 1981; FRANCESCO MALTONI nato nel 1972; RICCARDO RAVASI nato nel 1994; ELENA ZAMBELLI nata nel 1998; CARLA TATTINI nata nel 1963; CLAUDIO CASSANI nato nel 1958; ROBERTA GRANDI nata nel 1969; MORENO TROMBETTI nato nel 1972; GUYA BONAGA nata nel 1954; ROBERTO POLI nato nel 1970; ANTONINA COSTANZO PICCINNANO nata nel 1965; EMILIA TORLUCCIO nata nel 1957