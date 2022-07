Elezioni, l'assessore Corsini: "La mia candidatura? Tema inesistente" | VIDEO

L'assessore ai Trasporti e al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, non sarà in lista per il Parlamento alle prossime elezioni politiche.

"Per quanto mi riguarda è un tema che non esiste", mette in chiaro lo stesso Corsini, stamane a margine di una conferenza stampa in Regione, come riporta l'agenzia Dire.

"Stamattina ho letto il titolo di un importante quotidiano che recitava: 'Corsini spera di andare in Parlamento'. In realtà Corsini spera di rimanere in Regione - dice l'assessore - non sono abituato a lasciare gli incarichi a metà. Sono abituato a completare il lavoro, bene o male lo decidono poi gli altri. Quindi direi che il mio impegno è rivolto esclusivamente alla Regione Emilia-Romagna. Farò la mia parte in campagna elettorale per sostenere i nostri candidati, ma per quanto mi riguarda il tema della candidatura non esiste".

A Roma, sorride l'assessore, "vado spesso perché con i Ministeri abbiamo molte interlocuzioni e dovrò andarci anche di più perché abbiamo bisogno di portarci a casa dei finanziamenti. Ma questa è la ragione, per far gli interessi dell'Emilia-Romagna", assicura Corsini.