Elezioni, Progetto Dozza presenta i candidati: "Siamo noi la novità"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Al ristorante ‘Via Vai’ di via Monte del Re , si è alzato il velo sull’elenco dei candidati consiglieri comunali della lista civica ‘Progetto Dozza’. Il sodalizio "apartitico e trasversale", guidato dall’attuale primo cittadino Luca Albertazzi in corsa per il terzo mandato al timone del municipio del borgo, ha scoperto le proprie carte a meno di un mese e mezzo di distanza dalla tornata elettorale amministrativa dell’8 e 9 giugno.

“Si tratta di un secondo importante tassello nel mosaico della nostra campagna elettorale che si aggiunge alla pubblicazione e alla divulgazione dell’opuscolo riassuntivo di fine mandato – ha spiegato alla platea dei presenti il candidato sindaco Luca Albertazzi -. Uno strumento utilissimo per favorire il processo di voto consapevole in funzione di quanto realmente fatto dall’amministrazione comunale uscente nel corso dell’ultimo quinquennio”. E ancora: “Una significativa mole di lavoro alimentata da un gruppo coeso e puramente civico, lontano dalle obsolete logiche di partito che appartengono ad una politica ormai superata – ha aggiunto -. La modalità migliore che ci ha permesso di centrare, in ogni comparto della pubblica amministrazione, risultati di prestigio che hanno portato il nome di Dozza ad essere identificato come sinonimo di concretezza alle latitudini circondariali e metropolitane. Un bel cambio di passo rispetto a quanto avveniva prima del nostro insediamento alla gestione dell’ente”.

Non solo. “Un gruppo di persone competenti ed appassionate che hanno messo il bene della comunità davanti a tutto – ha sottolineato Albertazzi -. E’ arrivato il momento di rafforzare e innovare ulteriormente, con l’innesto di alcuni volti nuovi, la nostra squadra. Con una certezza: chi è uscito dalla rosa dei candidati non abbandonerà l’esperienza civica ma continuerà ad avere un ruolo attivo, con tanto di competenze portate in dote agli altri membri, all’interno della lista ‘Progetto Dozza’”. E sull’elenco dei suoi dodici più stretti collaboratori, Albertazzi non ha dubbi: “Nomi di cui vado particolarmente fiero – ha rimarcato -. Ci sono tante energie positive e virtuose da mettere in campo per proseguire il nostro percorso di miglioria dei servizi che interessano la comunità e il territorio. L’età anagrafica dei componenti della lista rappresenta e identifica più fasce della popolazione e, numericamente parlando, le quote rosa superano di un paio di unità gli uomini (7 a 5, ndr). Sono tutte persone conosciute e stimate in ambito locale con, alle spalle, esperienze significative nel tessuto associazionistico, sociale, culturale, sportivo e imprenditoriale del paese”. Con una precisazione finale: “Il comune denominatore della squadra è la ferma volontà di portare il proprio contributo alla causa – conclude -. Continuiamo ad essere orgogliosamente una realtà sana e unita ben lontana dalla vecchia classe politica che non rappresenta più le esigenze e le necessità della gente. Siamo in campo da un decennio e rappresentiamo ancora la novità in area dozzese perché al posto delle polemiche e delle promesse non mantenute abbiamo portato i fatti e una interpretazione assolutamente innovativa dell’esperienza politica”.

I candidati della lista civica ‘Progetto Dozza’

RITA PASSERINI

Nata 08/10/1973. Laureata in Economia e Commercio. Impiegata in ambito amministrativo

fiscale. Attiva nell'associazionismo locale.

STEFANO BIETOLI

Nato il 05/11/2003.

Perito industriale specializzato in automazione. Progettista elettrotecnico. Musicista e cantante.

ELENA CAMAGGI

Nata il 06/07/1963. Artigiana.

MATTIA CILLANI

Nato il 19/06/1996. Laureato in lingue e letterature moderne. Master in global marketing e comunicazione. Rappresentante vendite.

BARBARA BONINSEGNA

Nata il 24/06/2974. Laureata in ingegneria edile. Funzionario pubblico.

DAVIDE STRAZZARI

Nato il 23/11/1970. Metalmeccanico. Assessore uscente di Progetto Dozza.

SERENA MALAVOLTI

Nata il 25/04/1976. Diplomata. Customer Service Specialist. Attiva nell'associazionismo locale. Poetessa.

LORIS SALMI

Nato l’1/2/1979. Diplomato. Operaio metalmeccanico. Capogruppo uscente di Progetto Dozza.

LORELLA CAVINI

Nata il 22/05/1964. Neopensionata, ex commerciante di Toscanella.

AGNESE CAMPIONE

Nata il 3/3/1970. Laureata in Scienze Politiche. Redattrice free lance, pubblicazioni giuridiche, economiche e scientifiche. Consigliere comunale uscente di Progetto Dozza.

FABIO GANDINI

Nato il 4/10/1948. Pensionato. Attivo nell'associazionismo locale.

BARBARA PEZZI

Nata il 18/10/1968. Laureata in economia e commercio. Imprenditrice commerciale. Assessore

uscente di Progetto Dozza.