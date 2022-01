Capo dello Stato: votazioni dal 24 gennaio, Bonaccini 'grande elettore: "Settennato impeccabile"

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, "grande elettore" nella scelta del nuovo capo dello Stato. "Dopo questo settennato impeccabile, mi aspetto una figura che rappresenti gli italiani e che le forze politiche trovino il massimo accordo possibile", ha detto ieri in un'intervista.

Oggi il presidente della Camera, Roberto Fico, ha comunicato la data per la convocazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione del nuovo Capo dello Stato, il 24 gennaio, dopo il "no" di Segio Mattarella al bis.

Grandi elettori, chi sono

Il presidente uscente, Sergio Mattarella, si è insediato il 3 febbraio 2015. Secondo quanto scritto nelll’articolo 85 della Costituzione, infatti, “trenta giorni prima che scada il termine” del settennato, “il presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica”. Per prassi consolidata si svolge 15-20 giorni dopo, per permettere ai Consigli regionali di eleggere i propri tre delegati.

Sempre per prassi, le delegazioni regionali dei grandi elettori sono composte dal presidente della Regione, da un esponente della maggioranza e da un esponente dell'opposizione. (La Valle d'Aosta ha un solo delegato).

Come si vota

Le regole le stabilisce la Costituzione (articolo 83): in seduta comune e con la partecipazione, appunto, di tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

Nelle prime tre votazioni la maggioranza richiesta per l’elezione è di due terzi i componenti dell’Assemblea. Dal quarto scrutinio basterà la maggioranza assoluta.

Votano prima tutti i senatori, poi i deputati e poi i delegati regionali. Lo spoglio viene eseguito dal presidente della Camera.