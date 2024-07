Le elezioni regionali si avvicinano. Priolo: “Non andremo oltre metà novembre” | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Non oltre la metà di novembre”: non c’è una data, ma c’è un periodo indicato da Irene Priolo per le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna. La presidente ‘ad interim’ – che lo è diventata dopo le dimissioni di Bonaccini – ha parlato alla stampa in un incontro nella sede di viale Aldo Moro. All’incontro era presente anche il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, candidato alla presidenza per il centrosinistra.

L’incontro, come scrive la Dire, aveva come principale obiettivo quello di fare un punto sulla ricostruzione post alluvione e, più in generale, sul lavoro da completare prima delle prossime elezioni. “È vero che in questa fase abbiamo poteri affievoliti ma la Regione non si ferma, abbiamo quasi 500 milioni di euro di fondi UE da spendere, di cui 100 sulla mobilità – dice ancora Priolo –. Una macchina che andrà avanti è quella dell'innovazione del sistema sanitario. Abbiamo già aperto 42 Cau”.

Presente all’incontro, come detto, anche De Pascale: “Mi rincuora la scelta di De Pascale – continua la presidente –. Questa è una staffetta molto positiva quella. Abbiamo le spalle più robuste che potevamo mettere in campo”. Soddisfatto il sindaco di Ravenna, per il quale il tema alluvione rimarrà centrale: “Per uno che ha passato quello che ho passato io - premette- se mi dovessi trovare a gestire questa partita sarebbe la partita della vita, non del mandato. Però quel tema nel programma diventerà prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, non un tema solo romagnolo. Per me il tema dei temi è la battaglia in difesa della sanità pubblica. È quello il Piave, il punto sul quale non si passa”. E la prossima giunta regionale, fa già sapere De Pascale, si impegnerà “sia sul piano della richiesta dei finanziamenti sia su quello dell'innovazione, perché l'Emilia-Romagna non può limitarsi a chiedere più soldi”.