Elezioni regionali, il nome del candidato di centrodestra “entro la fine della settimana”

Nella mattina in cui a Palazzo d’Accursio si discute dei cantieri del tram e delle modalità per i ristori a imprese e cittadini, c’è anche spazio per la politica. Per le prossime elezioni regionali, Fratelli d’Italia e il resto del centrodestra hanno intavolato una trattativa che sembra ben avviata con Elena Ugolini. Giovedì è fissato un ulteriore tavolo di confronto tra i vertici regionali e nazionali della coalizione con la dirigente scolastica, che a questo punto sembra essere l’unica opzione possibile. A maggior ragione se non si vorrà perdere terreno dal centrosinistra, che ha già ufficializzato Michele De Pascale come candidato alla presidenza di viale Aldo Moro.

“Noi ci affidiamo al tavolo nazionale, dove si sta lavorando - ha detto Marta Evangelisti, capogruppo a viale Aldo Moro di Fratelli d’Italia -. A livello regionale noi lavoriamo al nostro programma. Abbiamo diviso i lavori per temi, unitamente ai consiglieri regionali, per mettere insieme tutte le idee e tutte le segnalazioni. Il dato positivo è che il centrodestra è unito, così come siamo stati uniti nell’opposizione al governo Bonaccini. Aspettiamo l’ufficialità del candidato, ma siamo pronti a governare questa Regione”. All’ufficialità del nome manca ormai poco: “Sì, una questione di giorni. Riteniamo che entro la fine della settimana ci sarà l’ufficialità del nostro candidato”.

Sui temi, Evangelisti non risparmia un attacco al centrosinistra: “In testa abbiamo un modello di governo diverso per questa Regione. Una delle nostre priorità è la sanità pubblica, e abbiamo preso atto dalla cronaca dei giornali che lo è anche per De Pascale, il candidato del centrosinistra. Per noi questo è un motivo di riflessione: se avesse funzionato così bene, forse De Pascale non lo avrebbe inserito come primo punto della sua agenda del programma elettorale”.