 Europee, il ministro Crosetto a Bologna: “Il centrosinistra non è piaciuto”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Per fortuna o purtroppo, la sinistra, dove governa, ci lascia nelle condizioni di avere la possibilità di vincere, indipendentemente dai nostri meriti. Ma questo non fa piacere, io preferirei che ogni amministrazione fosse governata al meglio”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, arrivato a Bologna per un evento elettorale di Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

Il riferimento del ministro è, invece, alle elezioni regionali, che presumibilmente si svolgeranno nell’autunno di quest’anno, dopo la candidatura del governatore Stefano Bonaccini a Bruxelles. “Vincere in Emilia-Romagna? Evidentemente qua sono state fatte cose che non sono piaciute ai cittadini” continua Crosetto. “Ma io non parlo praticamente mai di cose di partito”, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se FdI avesse intenzione di schierare un proprio candidato. “Dovete chiedere a Bignami, Lisei, Foti. Avete una classe dirigente di Fdi di altissimo livello, ne abbiamo un esempio col candidato alle europee", Stefano Cavedagna. "Chiedete a loro". Lo riporta l’agenzia Dire.