Elezioni regionali Emilia Romagna, perchè conviene un pò a tutti il voto anticipato

Il voto in Emilia-Romagna potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. La finestra elettorale prospettata per le regionali del post-Bonaccini - candidato capolista alle elezioni europee - non sarebbe più quella di fine novembre di cui si parlava qualche settimana fa. Il voto potrebbe tenersi già tra la fine di ottobre e i primissimi giorni di novembre.

La conferma di un voto-lampo dopo l'estate è arrivata durante le riunioni dell'Ufficio di presidenza e della capigruppo dove è stata fornita la programmazione dei lavori dell'Assemblea legislativa di qui alla fine della legislatura. Ebbene, ci sono spazi solo per due altre sedute del parlamentino regionale di Bologna, quella dell'11 giugno e l'ultimissima riunione prevista per il 23-24 giugno con l'approvazione dell'attesa variazione di bilancio 2024, verosimilmente l'ultimo provvedimento di rilievo del corso uscente. Ogni proposta della giunta o dell'Assemblea che rimangono nei cassetti dovrà trovare per forza un posto in queste date, come ha spiegato a nome della giunta il sottosegretario Davide Baruffi.

Entro la prima decade di luglio, infatti, si attendono le dimissioni del governatore e presidente Pd Stefano Bonaccini, una volta eletto all'Europarlamento. Da allora in poi, in base alle norme vigenti, la vicepresidente Irene Priolo sarà in carica solo per gli affari ordinari.

Per differenti ragioni, tanto il Pd quanto nel centrodestra Fratelli d'Italia sarebbero per protrarre al minimo indispensabile quella parentesi, come analizza l'Agenzia di stampa Dire, secondo cui i meloniani punterebbero a capitalizzare il prima possibile l'onda a favore, che probabilmente sarà ancora alta dopo il voto europeo dell'8 e 9 giugno, nel caso del centrosinistra non si vuole tenere a lungo la Regione in un 'limbo' dove l'amministrazione dovrà per forza limitarsi a tirare avanti e in cui ogni provvedimento rischia di essere preso in esame, anche dalla Corte dei conti, come indebitamente 'politico'.

Tanto meno c'è intenzione da parte dell'amministrazione di centrosinistra di mettere mano al bilancio 2025, che sarà lasciato totalmente alla nuova presidenza, rimarca ancora la Dire, che aggiunge anche che non verrà sfruttata la norma (e qualcuno l'ha provocatoriamente fatto notare oggi) approvata un anno fa dall'Emilia-Romagna per garantire la prosecuzione della legislatura dopo le dimissioni del presidente, norma che in teoria avrebbe consentito di portare il voto ai primi mesi del nuovo anno. Ma ormai sarebbe chiara la propensione dei più, di ogni schieramento, ad una celere chiamata alle urne.