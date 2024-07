Regionali, Lepore: “Spero De Pascale sia accettato come candidato”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Le elezioni regionali si avvicinano e i due principali fronti che si sfideranno vanno via via definendosi: con tutta probabilità, i principali candidati saranno Elena Ugolini per il centrodestra e Michele De Pascale per il centrosinistra. Nulla ancora di ufficiale, ma il vento soffia in due direzioni precise. Ugolini ha già ufficializzato la sua candidatura, ma manca ancora l’accordo con i partiti di destra e centrodestra. De Pascale, invece, sarà proposto domani dalla direzione del Partito Democratico al resto della coalizione. “Speriamo che verrà accettato come candidato – scrive la Dire riportando le parole del sindaco di Bologna Matteo Lepore, il quale ha incontrato la stampa proprio per fare un punto sulle elezioni regionali –. Con lui scatterà qualcosa di nuovo perché c'è dietro una squadra che va ben oltre quella che sarà la giunta regionale".

Con il sindaco di Ravenna, dice Lepore, “ci confrontiamo da tempo sul futuro dell'Emilia-Romagna e sul ruolo di Bologna. Condividiamo il fatto che Bologna deve essere il collante della regione” e “volano importante per tutta la regione”. Con l’alluvione del 2023 “si è rinsaldato il rapporto anche di amicizia tra i sindaci, tutti quelli colpiti, dei Comuni grandi e più piccoli. Ma in particolare fra Bologna e la Romagna - continua Lepore - abbiamo imparato a conoscerci meglio, ci siamo frequentati, anche la notte, per riuscire a capire come trovare le soluzioni. Ci siamo mandati le idrovore e le carriole, abbiamo cercato in ogni modo di darci una mano”. Quindi, “al di là delle alchimie, delle correnti e di tutte le questioni politiche, credo che anche dal punto di vista generazionale in Emilia-Romagna nell'ultimo anno si sia creata una squadra e un modo anche diverso di concepire la politica, che far bene sicuramente al Pd e al centrosinistra ma soprattutto ai cittadini”.

Come ripota la Dire, la candidatura sempre più probabile di De Pascale ha già incassato diverso supporto. La prima, e forse più significativa, è arrivata dall’assessore regionale Vincenzo Colla, anche lui fino a ieri nella rosa dei possibili candidati. “Quello che ha detto ieri Colla è molto importante e non va banalizzato – commenta Lepore – perché il fatto che Colla, che poteva essere candidato, abbia auspicato che De Pascale possa fare il presidente della Regione è, umanamente prima ancora che politicamente, molto importante per le cose che dobbiamo fare”. Infatti, come Emilia-Romagna, “dobbiamo affrontare un periodo difficile per le scelte che la prossima giunta dovrà assumere. Quindi non bastano le correnti di partito, non bastano i partiti, serve qualcosa di più: innanzitutto un progetto e una visione, l'entusiasmo insieme alla motivazione” conclude Lepore.

La ‘benedizione’ per De Pascale è arrivata anche da due importanti alfieri del Partito Democratico: Pierluigi Bersani e Vasco Errani. La candidatura di Michele De Pascale è quella giusta per “mandare avanti la straordinaria storia dell'Emilia-Romagna” dice l’ex segretario dem. “Il mio parere è positivo - continua Bersani - ma soprattutto, cosa mi piace di questa vicenda? Che qui c'è gente seria. De Pascale e Colla hanno fatto la dichiarazione insieme e lavoreranno insieme. Non c'è problema. E dove si va a trovare gente così? Sono convinto che con De Pascale, Colla e anche con altre nuove presenze, si potrà mandare avanti questa grande straordinaria storia dell'Emilia-Romagna e delle sue conquiste”.

Parere positivo anche per l’ex governatore Errani: “Quella di De Pascale è una candidatura molto importante, positiva, unitaria nel Pd, come ha dimostrato con grande qualità Colla nella sua dichiarazione”, commenta Errani. Ora, aggiunge l'ex presidente, “si tratta di costruire una coalizione ampia, con un progetto, come merita questa Regione, che è una grande Regione. Un progetto che quando si va a governare è sempre un progetto di cambiamento e innovazione, perché governare vuol dire cambiare. E questa credo sia la strada migliore per il futuro di questa Regione”.