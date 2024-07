Elezioni regionali, ecco le linee di programma di Elena Ugolini 

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Elena Ugolini è stata la prima candidata ufficiale alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna che si terranno il prossimo novembre. Uscito Stefano Bonaccini, volato a Bruxelles, le cittadine e i cittadini emiliano-romagnoli dovranno scegliere chi siederà a viale Aldo Moro.

Se nel centrosinistra la scelta sembra essere ricaduta su Michele De Pascale, attuale sindaco di Ravenna, la desta e il centrodestra sono ancora senza un candidato. Nonostante la scelta apparisse quasi scontata, il matrimonio tra Ugolini e la destra ancora non è avvenuto. Ugolini che intanto si è portata avanti con il lavoro: prima ufficializzando la propria candidatura, per ora con un progetto civico, e oggi diffondendo le linee guida su cui si baserà il suo programma.

Il programma di Ugolini

Le linee programmatiche individuate dalla dirigente scolastica sono sei e saranno la base di 'Officina Emilia-Romagna 2030', il piano di lavoro per la creazione del programma di mandato annunciato qualche giorna fa sul suo account Facebook. “L’obiettivo – scrive Ugolini nel documento – è dare un quadro alle politiche regionali che superi la logica delle contrapposizioni e dell’improvvisazione. Coinvolgerà istituzioni di ricerca indipendenti, enti e soggetti che monitorino e diano il supporto alla politica per verificare e rivedere gli obiettivi strategici e accompagnare il lavoro dei singoli assessorati. Non basta citare classifiche dell’ISTAT per sostenere che non ci siano problemi. Non bastano numeri astratti per nascondere la realtà che tutti sperimentiamo. Il peggiore dei problemi è pensare di non averne. La politica di chi ha condotto la Regione per più di 50 anni è troppo dirigista e spesso le scelte appaiono più finalizzate a conservare il potere e il consenso elettorale che per il bene comune”. Invece, “al cuore della democrazia ci sono le persone, le relazioni e le comunità”. Ecco i punti individuati dalla candidata Elena Ugolini.

Welfare – Valorizzazione “del capitale umano attraverso una politica di welfare che supporti le famiglie e tutte le persone che si prendono cura ogni giorno dei bambini, dei giovani, degli anziani, di chi è malato, dei più fragili, di chi ha disabilità. Senza questo supporto è impossibile costruire le condizioni per invertire il trend demografico che pone l’Italia e anche la nostra regione ai livelli più bassi delle classifiche mondiali e dare concretamente la possibilità di una vita buona a tutte le età, in qualunque condizione uno si trovi. È una sfida possibile solo ascoltando le persone, migliorando l’efficacia dei servizi pubblici, valorizzando il terzo settore e l’iniziativa di un popolo “del fare” come quello emiliano-romagnolo”.

Sanità – La seconda linea punta alla sanità, alla quale, ricorda Ugolini, “viene destinato oltre il 70 % del nostro bilancio. Il nostro sistema sanitario continua a funzionare grazie a professionisti competenti che si spendono senza risparmiarsi, non per un’organizzazione e una programmazione che li ostacola anziché valorizzarli. Accanto ad una rete di ospedali, sempre più interconnessi, specializzati, capaci di gestire emergenze e casi complessi, occorre un sistema di servizi sul territorio che si prenda veramente in carico il cittadino, non lasciandolo da solo a vagare per servizi (soprattutto i più fragili, i non autosufficienti e chi li ha in carico) in un percorso orientato anche a sostenere le cure al domicilio. Indispensabili, perciò, gli apporti della sanità privata accreditata e del Terzo settore (un esempio per tutti la rete di supporto ai malati oncologici costruita da Ant) con una regia pubblica che assicuri efficacia e tempestività della cura”.

Educazione – Qui Ugolini sottolinea la necessità del potenziamento della proposta didattica delle scuole presenti in regione. “Non si possono concentrare le principali attenzioni solo sulla fascia di età 0-6 anni. Dopo che i figli hanno compiuto 6 anni chi supporta i genitori e le famiglie nel proprio compito educativo? Occorre dare a tutti la possibilità di apprendere a fondo la nostra lingua, l’opportunità di scoprire il nostro patrimonio artistico e culturale, di saper comunicare correntemente in inglese, di sperimentare i nuovi linguaggi della tecnologia e delle materie scientifiche. Dobbiamo dare a tutti, soprattutto a chi parte da una condizione svantaggiata ed ha delle fragilità, la possibilità di un‘educazione di qualità, rispettando i talenti e le capacità di ognuno”.

Impresa – Il quarto punto riguarda la piccola, media e grande impresa, nell’ottica di “utilizzare, promuovere e valorizzare il capitale di innovazione tecnologica e di ricerca presente nel nostro territorio per il potenziamento delle filiere strategiche territoriali, che comprendono la filiera allargata della manifattura, della logistica, dell’agricoltura e del turismo”. L’obiettivo, scrive ancora la candidata, è quello di “favorire veramente l’iniziativa di chi vuole investire nel nostro territorio, attraverso lo snellimento della burocrazia, il supporto reale per l’accesso ai finanziamenti europei, la valorizzazione di chi supporta lo sviluppo della filiera tecnico- professionale e di chi, facendo impresa, a tutti i livelli, aiuta con un welfare integrativo i propri lavoratori”.

Infrastrutture, territorio e ambiente – La penultima linea guida punta sula convivenza tra “politiche di sviluppo urbanistico e infrastrutture e tra mobilità e tutela del territorio e dell’abitare. Occorre fare lo sforzo di costruire una visione complessiva, condivisa e sostenibile che abbia al centro le persone, le relazioni e le comunità a cui esse danno vita, nella società, nelle città, nel territorio. Occorre superare le ideologie, le contrapposizioni e le semplificazioni”. Come esempio di politiche miopi e strabiche, Ugolini cita l’aeroporto Marconi di Bologna, “il peggior biglietto da visita per chi arriva nella nostra regione”.

Pubblica amministrazione – L’ultimo punto riguarda i “’servitori civili’ della comunità regionale. Governare assieme per noi significa collaborare attivamente, in piena trasparenza, con tutta la comunità di chi opera nella pubblica amministrazione. Abbiamo tutti visto nelle emergenze che ci hanno colpito - alluvioni, sisma, disastri - che servono servizi pubblici e dirigenti all’altezza delle sfide che ci attendono con sempre maggiore incombenza. Urge più che mai rimotivare, innovare e valorizzare il mondo della pubblica amministrazione, valorizzando e premiando chi sa impegnarsi con competenza e dedizione”.